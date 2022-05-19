Гравець з Білорусі виграв 1,3 мільйона доларів на турнірі у Мадриді

Микита Бодяковський обійшов понад 50 хайролерів на івенті з Безлімітного Холдему і піднявся на 12 місце в рейтингу найуспішніших покеристів в історії

Микита Бодяковський виграв турнір Світової серії покеру / Фото: WSOP

У Мадриді триває топова серія покеру Triton Poker Open, на яку з'їхалися найкращі гравці з усього світу. Визначився переможець шостого івенту для хайроллерів.

У події NLH 7-Handed був чималий бай-ін у 50 тисяч євро, проте це не зупинило 56 гравців, які ще й зробили 45 ре-ентрі, довівши кількість входів до 101-го, а призовий фонд – до 5 мільйонів.

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У призах опинилося 13 найкращих покеристів, серед яких знайшлося місце для Філа Айві, Адріана Матеоса, Брайана Раста та Майка Вотсона. У трійку потрапив і найкращий німецький покерист в історії Федір Хольц, який йшов 12-м у рейтингу All Time Money List.

Проте переможцем став гравець із Білорусі Микита Бодяковський. У хедз-апі він зумів здолати Даніеля Танга та виграти приз у 1,3 мільйона. Це дозволило йому обійти в рейтингу Хольца, опустивши його на 13 місце. Загальний дохід Микити від покеру становить 34,3 мільйона доларів.

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Результати фінального столу івента NLH 7-Handed: