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Гравець з Білорусі виграв 1,3 мільйона доларів на турнірі у Мадриді

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 травня, 22:31
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Микита Бодяковський обійшов понад 50 хайролерів на івенті з Безлімітного Холдему і піднявся на 12 місце в рейтингу найуспішніших покеристів в історії
Микита Бодяковський виграв турнір Світової серії покеру
Микита Бодяковський виграв турнір Світової серії покеру / Фото: WSOP

У Мадриді триває топова серія покеру Triton Poker Open, на яку з'їхалися найкращі гравці з усього світу. Визначився переможець шостого івенту для хайроллерів.

У події NLH 7-Handed був чималий бай-ін у 50 тисяч євро, проте це не зупинило 56 гравців, які ще й зробили 45 ре-ентрі, довівши кількість входів до 101-го, а призовий фонд – до 5 мільйонів.

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У призах опинилося 13 найкращих покеристів, серед яких знайшлося місце для Філа Айві, Адріана Матеоса, Брайана Раста та Майка Вотсона. У трійку потрапив і найкращий німецький покерист в історії Федір Хольц, який йшов 12-м у рейтингу All Time Money List.

Проте переможцем став гравець із Білорусі Микита Бодяковський. У хедз-апі він зумів здолати Даніеля Танга та виграти приз у 1,3 мільйона. Це дозволило йому обійти в рейтингу Хольца, опустивши його на 13 місце. Загальний дохід Микити від покеру становить 34,3 мільйона доларів.

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Результати фінального столу івента NLH 7-Handed:

  1. Микита Бодяковський – 1,34 млн доларів
  2. Даніель Танг – 932 тис. доларів
  3. Федір Хольц – 616 тис. доларів
  4. Майкл Вотсон – 482,3 тис. доларів
  5. Кевін Паке – 389 тис. доларів
  6. Бруно Фолькманн – 303 тис. доларів
  7. Том-Аксель Беделл – 240 тис. доларів
  8. Лінус Лелігер – 187 тис. доларів
  9. Хенрік Хеклен – 141,5 тис. доларів

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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