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Игрок из Беларуси выиграл 1,3 миллиона долларов на турнире в Мадриде

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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19 мая, 22:31
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Никита Бодяковский обошел более 50 хайроллеров на ивенте по Безлимитному Холдему и взобрался на 12 место в рейтинге самых успешных покеристов в истории
Никита Бодяковский выиграл турнир Мировой серии покера
Никита Бодяковский выиграл турнир Мировой серии покера / Фото: WSOP

В Мадриде продолжается топовая покерная серия Triton Poker Open, на которую съехались лучшие игроки со всего мира. Определился победитель шестого ивента для хайроллеров.

В событии NLH 7-Handed был немаленький бай-ин в 50 тысяч евро, однако это не остановило 56 игроков, которые к тому же еще сделали 45 ре-энтри, доведя количество входов до 101-го, а призовой фонд – до 5 миллионов.

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В призах оказалось 13 лучших покеристов, среди которых нашлось место для Фила Айви, Адриана Матеоса, Брайана Раста и Майка Уотсона. В тройку попал и лучший немецкий покерист в истории Федор Хольц, шедший 12-ым в рейтинге All Time Money List.

Однако победителем стал игрок из Беларуси Никита Бодяковский. В хедз-апе он сумел одолеть Даниэля Танга и выиграть приз в 1,3 миллиона. Это позволило ему обойти в рейтинге Хольца, опустив того на 13 место. Общий доход Никиты от покера теперь составляет 34,3 миллиона долларов.

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Результаты финального стола ивента NLH 7-Handed:

  1. Никита Бодяковский – 1,34 млн долларов
  2. Даниэль Танг – 932 тыс. долларов
  3. Федор Хольц – 616 тыс. долларов
  4. Майкл Уотсон – 482,3 тыс. долларов
  5. Кевин Паке – 389 тыс. долларов
  6. Бруно Фолькманн – 303 тыс. долларов
  7. Том-Аксель Беделл – 240 тыс. долларов
  8. Линус Лелигер – 187 тыс. долларов
  9. Хенрик Хеклен – 141,5 тыс. долларов

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4
Фил Айви
10
5
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9
6
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9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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