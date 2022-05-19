Игрок из Беларуси выиграл 1,3 миллиона долларов на турнире в Мадриде

Никита Бодяковский обошел более 50 хайроллеров на ивенте по Безлимитному Холдему и взобрался на 12 место в рейтинге самых успешных покеристов в истории

Никита Бодяковский выиграл турнир Мировой серии покера / Фото: WSOP

В Мадриде продолжается топовая покерная серия Triton Poker Open, на которую съехались лучшие игроки со всего мира. Определился победитель шестого ивента для хайроллеров.

В событии NLH 7-Handed был немаленький бай-ин в 50 тысяч евро, однако это не остановило 56 игроков, которые к тому же еще сделали 45 ре-энтри, доведя количество входов до 101-го, а призовой фонд – до 5 миллионов.

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В призах оказалось 13 лучших покеристов, среди которых нашлось место для Фила Айви, Адриана Матеоса, Брайана Раста и Майка Уотсона. В тройку попал и лучший немецкий покерист в истории Федор Хольц, шедший 12-ым в рейтинге All Time Money List.

Однако победителем стал игрок из Беларуси Никита Бодяковский. В хедз-апе он сумел одолеть Даниэля Танга и выиграть приз в 1,3 миллиона. Это позволило ему обойти в рейтинге Хольца, опустив того на 13 место. Общий доход Никиты от покера теперь составляет 34,3 миллиона долларов.

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Результаты финального стола ивента NLH 7-Handed: