Набридло на пенсії: французький мільйонер тріумфально повернувся за стіл покеру

Руі Чао став переможцем івента з шорт-деку на Triton Poker Open, перервавши свою трирічну паузу покеру

Руї Чао тріумфував на Triton Poker Open

Мадрид продовжує залишатися центром світу покеру в травні. Нещодавно в столиці Іспанії добігла кінця серія Winamax Poker Open, де на Main Event записалося понад 2 тисячі гравців.

Також повною мірою йде і престижна серія Triton Poker Open. Вчора підійшов до кінця п'ятий івент по шорт-деку NL Short Deck Hold&em Ante Only. Турнір для хайролерів з бай-іном 25 тисяч євро привернув увагу 36 покеристів.

Реклама

Усього ж з урахуванням реентрі було зареєстровано 68 входів, а в призову топ-дев'ятку потрапили відомі гравці, такі як Джейсон Кун, Том Дван та Айзек Хекстон.

Читайте також: Невідомий гравець із України підняв 14 тисяч доларів на покері

Перемога ж дісталася іменитому, але вже забутому французу Руі Чао. Гравець не з'являвся за столом покеру з 2019 року, однак чи не перший же свій турнір після повернення з "пенсії" виграв.

Реклама

Зазначимо, що за кар'єру Руї заробив понад 9 мільйонів доларів і більшість із них – якраз на серіях Triton. Бест-кеш Чао був оформлений у 2019 році на Triton Poker Super High Roller Series у Чорногорії (3,3М). Вчора ж француз став багатшим на 497К євро.

Результати фінального столу турніру NL Short Deck Hold'em Ante Only: