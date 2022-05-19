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Набридло на пенсії: французький мільйонер тріумфально повернувся за стіл покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 травня, 19:59
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Руі Чао став переможцем івента з шорт-деку на Triton Poker Open, перервавши свою трирічну паузу покеру
Руї Чао тріумфував на Triton Poker Open
Руї Чао тріумфував на Triton Poker Open

Мадрид продовжує залишатися центром світу покеру в травні. Нещодавно в столиці Іспанії добігла кінця серія Winamax Poker Open, де на Main Event записалося понад 2 тисячі гравців.

Також повною мірою йде і престижна серія Triton Poker Open. Вчора підійшов до кінця п'ятий івент по шорт-деку NL Short Deck Hold&em Ante Only. Турнір для хайролерів з бай-іном 25 тисяч євро привернув увагу 36 покеристів.

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Усього ж з урахуванням реентрі було зареєстровано 68 входів, а в призову топ-дев'ятку потрапили відомі гравці, такі як Джейсон Кун, Том Дван та Айзек Хекстон.

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Перемога ж дісталася іменитому, але вже забутому французу Руі Чао. Гравець не з'являвся за столом покеру з 2019 року, однак чи не перший же свій турнір після повернення з "пенсії" виграв.

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Зазначимо, що за кар'єру Руї заробив понад 9 мільйонів доларів і більшість із них – якраз на серіях Triton. Бест-кеш Чао був оформлений у 2019 році на Triton Poker Super High Roller Series у Чорногорії (3,3М). Вчора ж француз став багатшим на 497К євро.

Результати фінального столу турніру NL Short Deck Hold'em Ante Only:

  1. Руї Чао – 497 тис. євро
  2. Річард Йонг – 357 тис. євро
  3. Кеннет Кіанг – 232 тис. євро
  4. Том Дван – 175,1 тис. євро
  5. Чун Сіоу – 136 тис. євро
  6. Джейсон Кун – 105,4 тис. євро
  7. Санті – 83,5 тис. євро
  8. Айзек Хекстон – 64,6 тис. євро
  9. Райан Юм – 49,4 тис. євро

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