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Гарячий бій біля басейну: апетитна дружина покериста вдягнула боксерські рукавички (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 червня, 21:00
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Юліана Раст займається боксом з особистим тренером і не дає йому розслабитись
Юліана Раст дивує своїх підписників своєю прекрасною формою
Юліана Раст дивує своїх підписників своєю прекрасною формою / Фото: Instagram Юліанни Раст

Юліана Раст по праву вважається однією з найгарячіших дівчат в покерному світі. Красуня сама не була помічена за овальним столом, проте всім відома як дружина успішного гравця Браяна Раста.

У 2013 році дівчина домоглася успіху на конкурсі краси, здобувши титул Miss Brazil-USA Nevada. Зараз же Юліана активно веде Instagram, де нещодавно показала свої боксерські навички. На фоні басейну Раст провела заняття з тренером, показавши, як скидає енергію у вільний час.

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