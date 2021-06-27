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Горячая схватка у бассейна: аппетитная жена покериста надела боксерские перчатки (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
27 июня, 21:00
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Юлиана Раст занимается боксом с личным тренером и не дает ему расслабиться
Юлиана Раст удивляет своих подписчиков своей прекрасной формой
Юлиана Раст удивляет своих подписчиков своей прекрасной формой / Фото: Instagram Юлианны Раст

Юлиана Раст по праву считается одной из самых горячих девушек в покерном мире. Красотка сама не замечена за овальным столом, однако всем известная как жена успешного игрока Брайана Раста.

В 2013 году девушка добилась успеха на конкурсе красоты, добыв титул Miss Brazil-USA Nevada. Сейчас же Юлиана активно ведет Instagram, где недавно показала свои боксерские навыки. На фоне бассейна Раст провела занятие с тренером, показав, как сбрасывает энергию в свободное время.

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