Горячая схватка у бассейна: аппетитная жена покериста надела боксерские перчатки (видео)

Юлиана Раст занимается боксом с личным тренером и не дает ему расслабиться

Юлиана Раст удивляет своих подписчиков своей прекрасной формой / Фото: Instagram Юлианны Раст

Юлиана Раст по праву считается одной из самых горячих девушек в покерном мире. Красотка сама не замечена за овальным столом, однако всем известная как жена успешного игрока Брайана Раста.

В 2013 году девушка добилась успеха на конкурсе красоты, добыв титул Miss Brazil-USA Nevada. Сейчас же Юлиана активно ведет Instagram, где недавно показала свои боксерские навыки. На фоне бассейна Раст провела занятие с тренером, показав, как сбрасывает энергию в свободное время.