Гаряча покеристка у зеленій міні-сукні похвалилася новими туфлями за тисячу євро (фото)

Найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева розповіла, як не встояла перед спокусою та витратила чималу суму на взуття

Ольга Єрмольчева придбала туфлі за 995 євро / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Гаряча покеристка Ольга Єрмольчева є найкращою представницею України в картах. Дівчина також є активним користувачем соцмереж.

Ольга заробила на покері понад 200 тисяч доларів, а тепер ще й підкорює Instagram. Там на Єрмольчеву підписано 12,5 тисяч фоловерів, яких дівчина балує крутими фотографіями щодня.

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Так, нещодавно Ольга опублікувала фото в апетитній зеленій сукні та нових туфлях від Yves Saint Laurent. Дівчина зізналася, що витратила аж 995 євро у Стамбулі на взуття для того, щоб підняти настрій.

"Ось нещодавно була в Стамбулі проїздом і так мені було погано, що я вирішила витратити всю готівку на босоніжки. Підняти собі настрій, так би мовити. Скажу чесно, я їх давно хотіла, але ціна була дуже високою.

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Я просто періодично заходила на сайт YSL і сумно зітхала. Ще іноді я заходила в київський бутік, але там ніколи не було ані мого розміру, ані потрібної висоти підбора – лише 8 см. Навіщо мені такий підбор здався? Ні туди, ні сюди все одно, що грілка холодна, кенгуру без сумки, спрайт без газу. І тут – все склалося! Я в Стамбулі, з потрібною моделлю цих приголомшливих босоніжок і з гаманцем, що схуднув на 995 євро. А щастя зате скільки!

Зазначимо, що Ольга є не лише найкращою покеристкою в Україні, а й переможцем Кубка Націй-2019. Тоді дівчина увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якою створила сенсацію на турнірі та була визнана найкращим гравцем івента.