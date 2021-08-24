Фінський онлайн-профі виграв свій перший браслет WSOP в статусі аутсайдера

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж пройшов один з івентів з бай-іном 1050 доларів.
На турнірі GG Masters зареєструвалося понад 2,2 тисячі гравців. Його переможцем став фінський покерист Самуель Вусден під ніком "€urop€an".
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Хлопець вийшов на фінальний стіл всього з восьмим стеком. Однак Самуель двічі зумів подвоїтися, вдало "обікравши" Олександра Зубова і Бернардо Гранато.
Дуже швидко Вусден вже захопив чіплідерство і став сам вибивати опонентів. У 3-макс Самуель почав програвати Вану, але переломив хід гри на свою користь після однієї роздачі, в якій флешем перебив дві пари суперника.
В хедз-апі ж фін без проблем розправився з китайцем і здобув свій перший браслет WSOP в кар'єрі. Відзначимо, що Самуель спеціалізується саме на онлайн-івентах.
Результати фінального столу WSOP Event #16 GG Masters:
- Самуель Вусден- 274,5 тис. доларів
- Чібін Ван – 205,8 тис. доларів
- Зак Дьюс – 154,3 тис. доларів
- Бернардо Гранато – 115,8 тис. доларів
- Ніколо Бартолоне – 86,8 тис. доларів
- Сергій Денисов – 65,1 тис. доларів
- Джозеф Де Гусман – 45,8 тис. доларів
- Олександр Зубов – 36,6 тис. доларів
- Рушик Ганді – 24,4 тис. доларів