Финский онлайн-профи выиграл свой первый браслет WSOP в статусе аутсайдера

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же прошел один из ивентов с бай-ином 1050 долларов.
На турнир GG Masters зарегистрировалось более 2,2 тысяч игроков. Его победителем стал финский покерист Самуэль Вусден под ником "€urop€an".
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Парень вышел за финальный стол всего с восьмым стеком. Однако Самуэль дважды сумел удвоиться, удачно "обокрав" Александра Зубова и Бернардо Гранато.
Очень быстро Вусден уже захватил чиплидерство и стал сам выбивать оппонентов. В 3-макс Вусден начал проигрывать Вану, но переломил ход игры в свою пользу после одной раздачи, в которой флешем перебил две пары соперника.
В хедз-апе же финн без проблем разделался с китайцем и добыл свой первый браслет WSOP в карьере. Отметим, что Самуэль специализируется именно на онлайн-ивентах.
Результаты финального стола WSOP Event #16 GG Masters:
- Самуэль Вусден – 274,5 тыс. долларов
- Чибин Ван – 205,8 тыс. долларов
- Зак Дьюс – 154,3 тыс. долларов
- Бернардо Гранато – 115,8 тыс. долларов
- Николо Бартолоне – 86,8 тыс. долларов
- Сергей Денисов – 65,1 тыс. долларов
- Джозеф Де Гусман – 45,8 тыс. долларов
- Александр Зубов – 36,6 тыс. долларов
- Рушик Ганди – 24,4 тыс. долларов