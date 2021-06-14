Євро-2020 в розпалі: український покер-рум розіграв майже півтора мільйона гривень з початку чемпіонату Європи

Минулого тижня найбільший покер-рум України PokerMatch почав серію турнірів Euro PONT до Євро-2020. З п'ятниці по неділю були проведені три івенти, в яких були розіграні 1,4 мільйона гривень.
Наймасовішим турніром стало перша подія Grand Opening 500k Turbo PKO, в яку було виконано 1058 входів. Це дозволило організаторам наростити призовий фонд до 601,2 тисяч гривень. Його тріумфатором став користувач easysteal . Юзер заробив 55,9 тисяч гривень не тільки завдяки тріумфу в івенті, але і взяв додатково 29 з гаком тисяч на вибиванні суперників.
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У суботньому Fan Cup 400k Turbo PKO переможцем виявився colossus, який зумів виграти 46 тисяч української валюти, а також обійти нового стрімера PokerMatch Іванну "ivannessaa" Сою. Дівчина завершила турнір на третій позиції з 19,5 тисячами гривень призових. Вчорашній день пройшов під знаком збірної України. У тематичному турнірі Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO з 916 входами переможцем виявився platon_ukr, який заробив майже 55 тисяч призових за перемогу в івенті та на нокаутах.
На цьому тижні серія тільки набере обертів, адже PokerMatch проведе аж сім турнірів із загальною гарантією 2,9 мільйона гривень. Особливу увагу радимо приділити турніру в четвер. Через півтори години після поєдинку Україна – Північна Македонія любителі покеру зможуть знову позмагатися у турнірі Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO з бай-іном всього у 250 гривень. Детальний розклад івентів на тиждень виглядає наступним чином.
|Дата
|час
|турнір
|Бай-ін
|Гарантія
|14.06 пн
|19:30
|[Euro PONT #4] Foоtball Cup 250k Turbo PKO
|400 грн
|250 000 грн
|15.06 вт
|19:30
|[Euro PONT #5] Champions Cup 500k Turbo PKO
|700 грн
|500 000 грн
|16.06 ср
|19:30
|[Euro PONT #6] Winners Cup 500k Turbo PKO
|1 000 грн
|500 000 грн
|17.06 чт
|19:30
|[Euro PONT #7] Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO
|250 грн
|250 000 грн
|18.06 пт
|19:00
|[Euro PONT #8] Bamboleo 400k Turbo PKO
|250 грн
|400 000 грн
|19.06 сб
|21:00
|[Euro PONT #9] Fan Cup 500k Turbo PKO
|1 000 грн
|500 000 грн
|20.06 нд
|17:00
|[Euro PONT #10] Champions Cup 500k Turbo PKO
|700 грн
|500 000 грн