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Євро-2020 в розпалі: український покер-рум розіграв майже півтора мільйона гривень з початку чемпіонату Європи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 16:40
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Понад 2,5 тисячі осіб вже взяли участь у тематичних покерних івентах від PokerMatch
Euro PONT набирає обертів!
Euro PONT набирає обертів! / Фото: PokerMatch

Минулого тижня найбільший покер-рум України PokerMatch почав серію турнірів Euro PONT до Євро-2020. З п'ятниці по неділю були проведені три івенти, в яких були розіграні 1,4 мільйона гривень.

Наймасовішим турніром стало перша подія Grand Opening 500k Turbo PKO, в яку було виконано 1058 входів. Це дозволило організаторам наростити призовий фонд до 601,2 тисяч гривень. Його тріумфатором став користувач easysteal . Юзер заробив 55,9 тисяч гривень не тільки завдяки тріумфу в івенті, але і взяв додатково 29 з гаком тисяч на вибиванні суперників.

Читайте також: Докладно про правила участі в серії турнірів Euro PONT

У суботньому Fan Cup 400k Turbo PKO переможцем виявився colossus, який зумів виграти 46 тисяч української валюти, а також обійти нового стрімера PokerMatch Іванну "ivannessaa" Сою. Дівчина завершила турнір на третій позиції з 19,5 тисячами гривень призових. Вчорашній день пройшов під знаком збірної України. У тематичному турнірі Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO з 916 входами переможцем виявився platon_ukr, який заробив майже 55 тисяч призових за перемогу в івенті та на нокаутах.

На цьому тижні серія тільки набере обертів, адже PokerMatch проведе аж сім турнірів із загальною гарантією 2,9 мільйона гривень. Особливу увагу радимо приділити турніру в четвер. Через півтори години після поєдинку Україна – Північна Македонія любителі покеру зможуть знову позмагатися у турнірі Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO з бай-іном всього у 250 гривень. Детальний розклад івентів на тиждень виглядає наступним чином.

Дата час турнір Бай-ін Гарантія
14.06 пн 19:30[Euro PONT #4] Foоtball Cup 250k Turbo PKO400 грн250 000 грн
15.06 вт 19:30[Euro PONT #5] Champions Cup 500k Turbo PKO700 грн500 000 грн
16.06 ср 19:30[Euro PONT #6] Winners Cup 500k Turbo PKO1 000 грн500 000 грн
17.06 чт 19:30[Euro PONT #7] Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO250 грн250 000 грн
18.06 пт 19:00[Euro PONT #8] Bamboleo 400k Turbo PKO250 грн400 000 грн
19.06 сб 21:00[Euro PONT #9] Fan Cup 500k Turbo PKO1 000 грн500 000 грн
20.06 нд 17:00[Euro PONT #10] Champions Cup 500k Turbo PKO700 грн500 000 грн

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