Евро-2020 в разгаре: украинский покер-рум разыграл почти полтора миллиона гривен с начала чемпионата Европы

Более 2,5 тысяч человек уже приняли участие в тематических покерных ивентах от PokerMatch

Euro PONT набирает обороты! / Фото: PokerMatch

На прошлой неделе крупнейший покер-рум Украины PokerMatch начал серию турниров Euro PONT под Евро-2020. С пятницы по воскресенье были проведены три ивента, в которых были разыграны 1,4 миллиона гривен.

Самым массовым турниром стало первое событие Grand Opening 500k Turbo PKO, в которое было выполнено 1058 входов. Это позволило организаторам нарастить призовой фонд до 601,2 тысяч гривен. Его триумфатором стал пользователь easysteal. Юзер заработал 55,9 тысяч гривен не только благодаря триумфу в ивенте, но и взял дополнительно 29 с лишним тысяч на выбивании соперников.

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В субботнем Fan Cup 400k Turbo PKO победителем оказался colossus, который сумел выиграть 46 тысяч украинской валюты, а также обойти нового стримера PokerMatch Иванну "ivannessaa" Сою. Девушка завершила турнир на третьей позиции с 19,5 тысячами гривен призовых. Вчерашний день прошел под знаком сборной Украины. В тематическом турнире Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO с 916 входами победителем оказался platon_ukr, заработавший почти 55 тысяч призовых за победу в ивенте и на нокаутах.

На этой неделе серия только наберет оборотов, ведь PokerMatch проведет аж семь турниров с общей гарантией 2,9 миллиона гривен. Особое внимание советуем уделить турниру в четверг. Через полтора часа после поединка Украина – Северная Македония любители покера смогут вновь посоревноваться в турнире Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO с бай-ином всего в 250 гривен. Подробное расписание ивентов на неделю выглядит следующим образом.