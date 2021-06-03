Євро-2020 за покерным столом: PokerMatch проведе серію турнірів із загальним призовим фондом в 10 мільйонів

Найбільший покер-рум України запрошує гравців на 24 спеціальних турніри до чемпіонату Європи

Проведи Євро-2020 з PokerMatch! / Фото: PokerMatch

11 червня буде зіграний матч-відкриття Євро – довгоочікуваного турніру, який торік був перенесений через пандемію коронавірусу. Найсильніші європейські збірні почнуть бій за Кубок Анрі Делоне. Буде серед них і Україна під керівництвом Андрія Шевченка.

В цей же день на найбільшому українському покер-румі Pokermatch стартує бій за іменні Кубки та величезні призові – понад 10 мільйонів гривень! Детально розповідаємо, як це буде.

Дати

Турніри проходитимуть з 11 червня по 4 липня по одному в день у вечірній час (найбільш ранній старт – о 17:00, найпізніший – о 21:30). Всього буде проведено 24 турбоівенти, а в завершальний день серії (4 липня) організатор розіграє 1 мільйон гривень в Main Event. Детальний розклад турнірів є на сайті PokerMatch.

Призи

Всі учасники серії розділять між собою не тільки 10 мільйонів гривень! Найкращі гравці також отримають унікальні кубки за перемоги в титульних турнірах цього марафону.

Що потрібно для участі

Якщо у вас ще немає облікового запису на PokerMatch, вам потрібно пройти нескладний процес реєстрації за посиланням. Після цього вам необхідно лише зареєструватися на турнір, заплативши необхідний бай-ін. Крім того, відібратися на івенти можна і через численні сателіти. Ці змагання будуть починатися за п'ять годин до основної події. Перелік відбіркових турнірів буде доступний в лобі у вкладці "Структура сателітів".

Формат

Гравців чекає серія щоденних турнірів Euro PONT з Безлімітного Холдему. Бай-іни – від 250 до 2500 гривень, а гарантовані призові кожного турніру – від 250 тисяч до мільйона. Всі турніри серії будуть проходити в форматі прогресивного нокауту з мульти-ентрі (не більше чотирьох входів на гравця), а також ребаями та аддонами. Це означає, що одна людина може зайняти відразу кілька призових місць!

Нокаут Euro PONT Турніроманія

Учасники можуть виграти призи не тільки за перемоги в івентах. Додаткова винагорода передбачена і за вибивання суперників! Якщо гравець вибив суперника з турніру з бай-іном до 350 грн, то за кожен такий нокаут учасник отримує по одному балу. Вибивання опонента в турнірі з бай-іном від 400 до 500 грн оцінюється у два бали, а в інших турнірах за один нокаут суперника гравець отримує три бали. Всі ці очки підсумовуються в окремий лідерборд, за підсумками якого 40 кращих нокаутерів розділять між собою 250 тисяч гривень! Розподіл призового фонду виглядає наступним чином:

Місце Призові 1 50,000 грн 2 37,500 грн 3 30,000 грн 4 22,500 грн 5 17,500 грн 6 12,500 грн 7 10,000 грн 8 7,500 грн 9 5,000 грн 10 3,750 грн 11-15 2,750 грн 16-20 2,250 грн 21-25 1,750 грн 26-30 1,500 грн 31-40 1,250 грн

Збірна України

Звертаємо вашу увагу і на те, що в дні матчів підопічних Андрія Шевченка на груповій стадії на PokerMatch відбудуться спеціальні турніри Оle-Оle-Оle Ukraine з бай-іном 250 гривень і гарантованим призовим фондом у 250 тисяч. Чому б не додати собі ще азарту в ці футбольні вечори?