Два росіянина йдуть до перемоги: названі лідери Головної події WSOP Online 2021

Бразилець Едсон Цуцумі має найбільший стек перед початком Main Event, проте найбільше шансів дають Олексію Вандишеву з Росії

Олексій Вандишев - головний фаворит Main Event WSOP Online 2021

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Івенти повинні завершитися 12 вересня.

Уже в суботу стартує фінальний стіл Main Event. З більш ніж 4-х тисяч учасників у фіналку відібрали дев'ять, які і змагатимуться за браслет. Поточне положення за кількістю фішок наступне:

Едсон Цуцумі (Бразилія) – 60,4 млн Олексій Вандишев (Росія) – 54,2 млн Джо Серок (Ізраїль) – 45,5 млн Еспен Йостад (Велика Британія)- 19,5 млн Крістіна До (Канада) – 15,9 млн Микита Кузнєцов (Росія) – 13,4 млн Девід Смолка (Польща) – 13,1 млн Ренан Менегетті (Бразилія) – 12,5 млн Дімітрос Фармакуліс (Албанія) – 9 млн

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Організатори також відкрили можливість поставити на майбутнього переможця Головної події. Що цікаво, фаворитом вважають Вандишева, на чию перемогу котирування нижче, ніж на Цуцумі. Головні фаворити наступні:

Олексій Вандишев – 3,7

Едсон Цуцумі – 4,1

Джо Серок – 5,1

Еспен Йостад – 11,5

Крістіна До – 13,5

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Що цікаво, на цей момент найбільше грошей поставлено на Йостада – 5,8 тисячі доларів. При цьому англієць йде лише з четвертим стеком у фіналці.