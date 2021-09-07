Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Земляк Луческу розриває світ онлайн-покеру, здобувши другий браслет WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
7 вересня, 14:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кращий румунський покерист Александру Папазян впевнено виграв турнір Світової серії покеру і підняв понад 240 тисяч доларів
Александру Папазян - дворазовий володар браслетів WSOP
Александру Папазян - дворазовий володар браслетів WSOP / Фото: Pokeroff

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Івенти повинні завершитися 12 вересня.

Реклама

Вчора ж відбувся івент Crazy Eights з Безлімітного Холдему. Бай-ін склав 888 доларів, тому кількість учасників перевалила за позначку у 2300 гравців.

Читайте також: Андрій Держипільський виграв золотий браслет WSOP

Тріумфатором події став найкращий румунський покерист Александру Папазян. Гравець вийшов на фінальний стіл з другим стеком, поступаючись за кількістю фішок Еухеніо Пернії.

Втім, венесуелець швидко втратив свою перевагу і першим вилетів з фіналки. Александру дійшов до хедз-апу з ізраїльтянином Талем Ноахом.

Реклама

Перемога в дуелі далася Папазяну відносно легко. Він весь час був чіплідером і у фінальній роздачі здолав опонента завдяки парі "шісток". Ноах не дочекався стріту.

Це вже другий золотий браслет в кар'єрі Александру. Перший був здобутий у 2017 році в аналогічному івенті Crazy Eights, проте в офлайні. Всього ж за свою кар'єру Папазян заробив більше 3,5 мільйонів доларів.

Результати фінального столу WSOP Event Crazy Eights NLH 8-max:

  1. Олександру Папазян – 241,1 тис. доларів
  2. Таль Ноах – 180,8 тис. доларів
  3. Сантьяго Варела – 135,6 тис. доларів
  4. Крістіан Нагакі – 101,7 тис. доларів
  5. Патрік Махоні – 76,2 тис. доларів
  6. Олексій Чурбанов – 57,2 тис. доларів
  7. Нікола Міньков – 42,9 тис. доларів
  8. Ігор Тізен – 32,1 тис. доларів
  9. Еухеніо Пернія – 24,1 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти