Два россиянина идут к победе: названы фавориты Главного События WSOP Online 2021

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ивенты должны завершиться 12 сентября.
Уже в субботу стартует финальный стол Main Event. Из более чем 4-х тысяч участников за финалку отобрались девять, которые и поспорят за браслет. Текущее положение по количеству фишек следующее:
- Эдсон Цуцуми (Бразилия) – 60,4 млн
- Алексей Вандышев (Россия) – 54,2 млн
- Джо Серок (Израиль) – 45,5 млн
- Эспен Йостад (Великобритания) – 19,5 млн
- Кристина До (Канада) – 15,9 млн
- Никита Кузнецов (Россия) – 13,4 млн
- Дэвид Смолка (Польша) – 13,1 млн
- Ренан Менегетти (Бразилия) – 12,5 млн
- Димитрос Фармакулис (Албания) – 9 млн
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Организаторы также открыли возможность поставить на будущего победителя Главного события. Что интересно, фаворитом считают Вандышева, на чью победу котировки ниже, чем на Цуцуми. Главные фавориты следующие:
- Алексей Вандышев – 3,7
- Эдсон Цуцуми – 4,1
- Джо Серок – 5,1
- Эспен Йостад – 11,5
- Кристина До – 13,5
Что интересно, на данный момент больше всего денег поставлено на Йостада – 5,8 тысяч долларов. При этом англичанин идет лишь с четвертым стеком за финалкой.