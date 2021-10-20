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Наздогнати нестримного Філа: хто зможе побити рекорд Хельмута по браслетах WSOP?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
20 жовтня, 13:30
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Американський гравець з великим відривом обходить переслідувачів, завоювавши аж 16 титулів на Світовій серії покеру
Філ Хельмут з великим відривом обходить Філа Айві і Даніеля Негреану за кількістю браслетів WSOP
Філ Хельмут з великим відривом обходить Філа Айві і Даніеля Негреану за кількістю браслетів WSOP

Днями Філ Хельмут завоював свій 16-ий браслет WSOP. Американець тріумфував у івенті No-Limit 2-7 Lowball Draw, піднявши майже 85 тисяч доларів.

Успіх дозволив Філу зміцнити своє лідерство за кількістю трофеїв на Світової серії покеру. Свої браслети він почав вигравати ще в 1989 році, а останній до 2021 року титул був три роки тому.

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Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP

Хельмут з величезним відривом лідирує в списку найбільш титулованих гравців WSOP. У найближчих переслідувачів по 10 браслетів. Мова про Дойла Брансона, Джонні Чена та Філа Айві.

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Правда, перші двоє вже давно закинули покерну кар'єру, тому саме Айві є найближчим переслідувачем свого тезки. В цілому ж, з чинних покеристів поки мало хто бачиться реальним кандидатом на те, щоб скинути Хельмута з вершини.

ГРАВЕЦЬ БРАСЛЕТИ ОСТАННІЙ ТРІУМФ
Філ Хельмут 16 2021
Філ Айві102014
Ерік Сайдел92021
Даніель Негреану62013
Джефф Лісандро62014
Кріс Фергюсон62017
Джон Хенніган62019

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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