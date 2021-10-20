Наздогнати нестримного Філа: хто зможе побити рекорд Хельмута по браслетах WSOP?

Днями Філ Хельмут завоював свій 16-ий браслет WSOP. Американець тріумфував у івенті No-Limit 2-7 Lowball Draw, піднявши майже 85 тисяч доларів.
Успіх дозволив Філу зміцнити своє лідерство за кількістю трофеїв на Світової серії покеру. Свої браслети він почав вигравати ще в 1989 році, а останній до 2021 року титул був три роки тому.
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Хельмут з величезним відривом лідирує в списку найбільш титулованих гравців WSOP. У найближчих переслідувачів по 10 браслетів. Мова про Дойла Брансона, Джонні Чена та Філа Айві.
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Правда, перші двоє вже давно закинули покерну кар'єру, тому саме Айві є найближчим переслідувачем свого тезки. В цілому ж, з чинних покеристів поки мало хто бачиться реальним кандидатом на те, щоб скинути Хельмута з вершини.
|ГРАВЕЦЬ
|БРАСЛЕТИ
|ОСТАННІЙ ТРІУМФ
|Філ Хельмут
|16
|2021
|Філ Айві
|10
|2014
|Ерік Сайдел
|9
|2021
|Даніель Негреану
|6
|2013
|Джефф Лісандро
|6
|2014
|Кріс Фергюсон
|6
|2017
|Джон Хенніган
|6
|2019