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Догнать неудержимого Фила: кто сможет побить рекорд Хельмута по браслетам WSOP?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
20 октября, 13:30
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Американский игрок с большим отрывом обходит преследователей, завоевав аж 16 титулов на Мировой серии покера
Фил Хельмут с большим отрывом обходит Фила Айви и Даниэля Негреану по количеству браслетов WSOP
Фил Хельмут с большим отрывом обходит Фила Айви и Даниэля Негреану по количеству браслетов WSOP

На днях Фил Хельмут завоевал свой 16-ый браслет WSOP. Американец триумфовал в ивенте No-Limit 2-7 Lowball Draw, подняв почти 85 тысяч долларов.

Успех позволил Филу укрепить свое лидерство по количеству трофеев на Мировой серии покера. Свои браслеты он начал выигрывать еще в 1989 году, а последний до 2021 года титул был три года назад.

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Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP

Хельмут с огромным отрывом лидирует в списке самых титулованных игроков WSOP. У ближайших преследователей по 10 браслетов. Речь о Дойле Брансоне, Джонни Чене и Филе Айви.

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Правда, первые двое уже давно забросили покерную карьеру, поэтому именно Айви является ближайшим преследователем своего тезки. В целом же, из действующих покеристов пока мало кто видится реальным кандидатом на то, чтобы сбросить Хельмута с вершины.

ИГРОКБРАСЛЕТЫПОСЛЕДНИЙ ТРИУМФ
Фил Хельмут162021
Фил Айви102014
Эрик Сайдел92021
Даниэль Негреану62013
Джефф Лисандро62014
Крис Фергюсон62017
Джон Хенниган62019

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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Игра
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