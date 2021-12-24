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Що він собі думає? Амбітний американець кинувся в погоню за Філом Хельмутом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
24 грудня, 16:50
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Шон Діб упевнений, що за свою кар'єру він встигне обігнати легендарного Філа Хельмута за кількістю браслетів WSOP
Шон Діб (ліворуч) має намір обігнати Філа Хельмута (праворуч) за кількістю браслетів WSOP
Шон Діб (ліворуч) має намір обігнати Філа Хельмута (праворуч) за кількістю браслетів WSOP

Наприкінці листопада завершилася Світова серія покеру 2021 року. У Лас-Вегасі найкращі гравці з усього світу розділили між собою 88 золотих браслетів.

За час рекордсменом за кількістю титулів WSOP є Філ Хельмут. До останньої серії PokerBrat виграв 15 браслетів, а в жовтні додав до своєї колекції ще один, 16-й.

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Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP
Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Найближчі переслідувачі серйозно відстали від Хельмута, Джонні Чена, Дойла Брансона і Філа Айві по 10 трофеїв. Для будь-якого гравця мрією залишається рекорд Філа, а дехто навіть кидає йому виклик.

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Так, відомий хайроллер Шон Діб заявив, що одного разу він точно наздожене Хельмута за браслетами. Про це він заявив на подкасті Дага Полку. Американець має у своєму активі лише п'ять нагород, проте всіх із них він добув з 2015 року.

WSOP 2021: Shaun Deeb Wins Fifth WSOP Bracelet, Targets Hellmuth&#39;s Record – PocketFives

Варто зазначити, що за той же період Філ виграв три браслети, проте Хельмут старший за свій візаві аж на 22 роки (57 років проти 35-ти Діба). Немає сумнівів, що Шон довше гратиме в покер, проте залишається питання, чи встигне хлопець досягти.

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Та й сам Хельмут, напевно, ще кілька років продовжить грати. На руку молодшому претенденту може зіграти і модернізація WSOP, яка з кожним роком збільшує кількість турнірів. Зазначимо, що за всю кар'єру Діб виграв понад 9 мільйонів доларів у покері.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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