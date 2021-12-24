Что он себе позволяет? Амбициозный американец бросился в погоню за Филом Хельмутом

Шон Диб уверен, что за свою карьеру он успеет обойти легендарного Фила Хельмута по количеству браслетов WSOP

Шон Диб (слева) намерен обогнать Фила Хельмута (справа) по количеству браслетов WSOP

В конце ноября завершилась Мировая серия покера 2021. В Лас-Вегасе лучшие игроки со всего мира разделили между собой 88 золотых браслетов.

За все время рекордсменом по количеству титулов WSOP является Фил Хельмут. До последней серии PokerBrat выиграл 15 браслетов, а в октябре добавил в свою коллекцию еще один, 16-ый.

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Фил Хельмут – рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

Ближайшие преследователи серьезно отстали от Хельмута, у Джонни Чена, Дойла Брансона и Фила Айви по 10 трофеев. Для любого игрока мечтой остается рекорд Фила, а некоторые даже бросают ему вызов.

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Так, известный хайроллер Шон Диб заявил, что однажды он точно догонит Хельмута по браслетам. Об этом он заявил на подкасте Дага Полка. Американец имеет в своем активе лишь пять наград, однако всех их он добыл с 2015 года.

Стоит отметить, что за тот же период Фил выиграл три браслета, однако Хельмут старше своего визави аж на 22 года (57 лет против 35-ти Диба). Нет сомнений, что Шон дольше будет играть в покер, однако остается вопрос, успеет ли парень достичь.

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Да и сам Хельмут наверняка еще несколько лет продолжит играть. На руку более молодому претенденту может сыграть и модернизация WSOP, которая с каждым годом увеличивает количество турниров. Отметим, что за всю карьеру Диб выиграл более 9 миллионов долларов в покере.