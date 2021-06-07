Чотири чашки кави та 15 годин покеру: секрет гучного успіху німецького гравця в онлайн-турнірі

Крістіан Рудольф успішний в онлайн-турнірах, що недавно довів на WPT Online

Крістіан Рудольф розповів про свій тріумф на WPT Online / Фото: Cardschat

Минулого тижня німець Крістіан Рудольф зумів виграти Головна подія Світової серії покеру онлайн, піднявши майже півмільйона. Після тріумфу гравець поспілкувався з журналісткою Алекс Грей, розповівши про головні причини свого тріумфу.

- Розкажи про емоції після перемоги в Головній події WPT Online.

- Емоції чудові. Майже півтора року під час COVID-19 я безвилазно катав і був абсолютно втраченим. Збирався взяти перерву після затяжного турнірного сезону, але раптово переміг.

- Чим ця перемога відрізняється від інших?

- Я граю тільки на перемогу. Очевидно, гроші теж важливі, але других і третіх місць у мене повно. Немає нічого кращого за перемогу, особливо в турнірі WPT.

- Як тобі вдалося перемогти на фінальному столі, який тривав 10 годин? У чому секрет збереження концентрації?

- Я заздалегідь готую чотири кави, миюся в душі, ходжу на прогулянку.

- Ти ж великий любитель носити капелюхи під час гри. Чому на інтерв'ю не надів жоден зі своїх капелюхів?

- Іноді, коли тобі потрібно удача, треба просто в неї повірити. Я вчився цьому у Олі Шеміона (німецький хайроллер) і багатьох інших гравців. Дуже добре, коли ти віриш, що якісь речі приносять удачу. Очевидно, що вчора я грав в одному із фартових капелюхів і у фартових шкарпетках. Але зараз на інтерв'ю вони мені не потрібні.

- Скільки годин ти присвячуєш покеру в день?

- По 15 годин на день. А у вільний час граю із сином в комп'ютерні ігри.