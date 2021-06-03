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Гравець з Німеччини несподівано виграв майже півмільйона за перемогу на великому турнірі з онлайн-покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
3 червня, 13:45
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Крістіан Рудольф не тільки заробив 487 тисяч доларів, але і зумів залишити одного з найкращих канадських покеристів Даніеля Дворесса на третьому місці
Крістіан Рудольф став переможцем Main Event WPT Online
Крістіан Рудольф став переможцем Main Event WPT Online

Вчора відбулася Головна подія Світової серії покеру онлайн з бай-іном 3,2 тисячі доларів. Весь турнір зайняв 9 годин, а його переможцем став німець Крістіан Рудольф.

Покерист виграв 487 тисяч доларів, несподівано ставши переможцем фінального столу з п'ятим за розміром стеком на його старті. Фаворитом вважався відомий канадець Даніель Дворесс, однак Рудольф залишив покериста лише на третьому місці, вибивши його зі столу з парою валетів.

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В хедз-апі Крістіан виявився сильнішим за бразильця Фабіано Ковальські. Гравці уклали угоду і догравали лише за приз в 30 тисяч. Підсумки турніру з призовими виглядають наступним чином:

1. Кристал Рудольф (Німеччина) – 487,4 тисячі доларів
2. Фабіано Ковальські (Бразилія) – 401,8 тисячі доларів
3. Даніель Дворесс (Канада) – 249,3 тисячі доларів
4. Марк Ланг (Австрія) – 163 тисячі доларів
5. Лусіано Холланда (Бразилія) – 111,8 тисячі доларів
6. Юрій Дзівілевський (Бразилія) – 86,4 тисячі доларів
7. Себастіан Каміло (Мексика) – 68,1 тисячі доларів
8. Райнер Кемпе (Австрія) – 54 тисячі доларів
9. Стоян Обрешков (Болгарія) – 42,7 тисячі доларів

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Покер - виключно американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя

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