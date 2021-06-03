Гравець з Німеччини несподівано виграв майже півмільйона за перемогу на великому турнірі з онлайн-покеру

Вчора відбулася Головна подія Світової серії покеру онлайн з бай-іном 3,2 тисячі доларів. Весь турнір зайняв 9 годин, а його переможцем став німець Крістіан Рудольф.
Покерист виграв 487 тисяч доларів, несподівано ставши переможцем фінального столу з п'ятим за розміром стеком на його старті. Фаворитом вважався відомий канадець Даніель Дворесс, однак Рудольф залишив покериста лише на третьому місці, вибивши його зі столу з парою валетів.
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В хедз-апі Крістіан виявився сильнішим за бразильця Фабіано Ковальські. Гравці уклали угоду і догравали лише за приз в 30 тисяч. Підсумки турніру з призовими виглядають наступним чином:
1. Кристал Рудольф (Німеччина) – 487,4 тисячі доларів
2. Фабіано Ковальські (Бразилія) – 401,8 тисячі доларів
3. Даніель Дворесс (Канада) – 249,3 тисячі доларів
4. Марк Ланг (Австрія) – 163 тисячі доларів
5. Лусіано Холланда (Бразилія) – 111,8 тисячі доларів
6. Юрій Дзівілевський (Бразилія) – 86,4 тисячі доларів
7. Себастіан Каміло (Мексика) – 68,1 тисячі доларів
8. Райнер Кемпе (Австрія) – 54 тисячі доларів
9. Стоян Обрешков (Болгарія) – 42,7 тисячі доларів