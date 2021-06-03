Гравець з Німеччини несподівано виграв майже півмільйона за перемогу на великому турнірі з онлайн-покеру

Крістіан Рудольф не тільки заробив 487 тисяч доларів, але і зумів залишити одного з найкращих канадських покеристів Даніеля Дворесса на третьому місці

Крістіан Рудольф став переможцем Main Event WPT Online

Вчора відбулася Головна подія Світової серії покеру онлайн з бай-іном 3,2 тисячі доларів. Весь турнір зайняв 9 годин, а його переможцем став німець Крістіан Рудольф.

Покерист виграв 487 тисяч доларів, несподівано ставши переможцем фінального столу з п'ятим за розміром стеком на його старті. Фаворитом вважався відомий канадець Даніель Дворесс, однак Рудольф залишив покериста лише на третьому місці, вибивши його зі столу з парою валетів.

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В хедз-апі Крістіан виявився сильнішим за бразильця Фабіано Ковальські. Гравці уклали угоду і догравали лише за приз в 30 тисяч. Підсумки турніру з призовими виглядають наступним чином:

1. Кристал Рудольф (Німеччина) – 487,4 тисячі доларів

2. Фабіано Ковальські (Бразилія) – 401,8 тисячі доларів

3. Даніель Дворесс (Канада) – 249,3 тисячі доларів

4. Марк Ланг (Австрія) – 163 тисячі доларів

5. Лусіано Холланда (Бразилія) – 111,8 тисячі доларів

6. Юрій Дзівілевський (Бразилія) – 86,4 тисячі доларів

7. Себастіан Каміло (Мексика) – 68,1 тисячі доларів

8. Райнер Кемпе (Австрія) – 54 тисячі доларів

9. Стоян Обрешков (Болгарія) – 42,7 тисячі доларів