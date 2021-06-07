Изменить язык на: UA Перейти к новостям
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Четыре чашки кофе и 15 часов покера: секрет громкого успеха немецкого игрока в онлайн-турнире

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
7 июня, 16:05
Копировать ссылку
Кристиан Рудольф успешен в онлайн-турнирах, что недавно доказал на WPT Online
Кристиан Рудольф рассказал о своем триумфе на WPT Online
Кристиан Рудольф рассказал о своем триумфе на WPT Online / Фото: Cardschat

На прошлой неделе немец Кристиан Рудольф сумел выиграть Главное событие Мировой серии покера онлайн, подняв почти полмиллиона. После триумфа игрок пообщался с журналисткой Алекс Грей, рассказав о главных причинах своего триумфа.

- Расскажи об эмоциях после победы в Главном событии WPT Online.

- Эмоции замечательные. Почти полтора года во время COVID-19 я безвылазно катал и был абсолютно потерянным. Собирался взять перерыв после затяжного турнирного сезона, но внезапно победил.

- Чем эта победа отличается от остальных?

- Я играю только на победу. Очевидно, деньги тоже важны, но вторых и третьих мест у меня полно. Нет ничего лучше победы, особенно в турнире WPT.

- Как тебе удалось победить на финальном столе, который продлился 10 часов? В чём секрет сохранения концентрации?

- Я заранее готовлю четыре кофе, моюсь в душе, хожу на прогулку.

- Ты же большой любитель носить шляпы во время игры. Почему на интервью не надел ни одну из своих шляп?

- Иногда, когда тебе требуется удача, надо просто в неё поверить. Я учился этому у Оле Шемиона (немецкий хайроллер) и многих других игроков. Очень хорошо, когда ты веришь, что какие-то вещи приносят удачу. Очевидно, что вчера я играл в одной из фартовых шляп и в фартовых носках. Но сейчас на интервью они мне не нужны.

- Сколько часов ты посвящаешь покеру в день?

- По 15 часов в день. А в свободное время играю с сыном в компьютерные игры.

покер
Копировать ссылку
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Опрос
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Цитата дня

Покер - чисто американская история, что любой может ухватить за хвост птицу счастья

Анатолий Карпов
Подробнее

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять