Британський мультимільйонер розірвав суперників на турнірі з покеру в Мадриді

Стівен Чидвік став чемпіоном Main Event з шорт-деку на серії Triton Poker Open

Стівен Чідвік

Англійський покерист Стівен Чидвік є безперечно найкращим представником своєї країни в цьому виді спорту. За всю кар'єру гравець заробив понад 42 мільйони доларів, вигравши один браслет WSOP.

Продовжує Стівен запалювати і цього року. Вчора підійшов до кінця Main Event по шорт-деку на престижній серії Triton Poker Open і його переможцем став якраз Чідвік.

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Івент із чималим бай-іном 100 тисяч доларів зібрав 60 входів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 6М. У фінал британець заходив із п'ятим стеком.

Втім, це не завадило йому залишити позаду таких майстрів, як Микита Бодяковський, Айзек Хекстон або Сет Девіс. У хедз-апі Чідвік обіграв литовця Тоні Джі, переїхавши його AJ своїми тузом і жінкою (AQ).

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Результати фінального столу Main Event NL Short Deck Hold'em: