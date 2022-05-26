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Британський мультимільйонер розірвав суперників на турнірі з покеру в Мадриді

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 травня, 22:02
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Стівен Чидвік став чемпіоном Main Event з шорт-деку на серії Triton Poker Open
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік

Англійський покерист Стівен Чидвік є безперечно найкращим представником своєї країни в цьому виді спорту. За всю кар'єру гравець заробив понад 42 мільйони доларів, вигравши один браслет WSOP.

Продовжує Стівен запалювати і цього року. Вчора підійшов до кінця Main Event по шорт-деку на престижній серії Triton Poker Open і його переможцем став якраз Чідвік.

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Івент із чималим бай-іном 100 тисяч доларів зібрав 60 входів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 6М. У фінал британець заходив із п'ятим стеком.

Втім, це не завадило йому залишити позаду таких майстрів, як Микита Бодяковський, Айзек Хекстон або Сет Девіс. У хедз-апі Чідвік обіграв литовця Тоні Джі, переїхавши його AJ своїми тузом і жінкою (AQ).

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Результати фінального столу Main Event NL Short Deck Hold'em:

  1. Стівен Чідвік – 1,8 млн євро;
  2. Тоні Джі – 1,3 млн євро;
  3. Микита Бодяковський – 840 тис. євро;
  4. Річард Йонг – 640 тис. євро;
  5. Даніель Танг – 490 тис. євро;
  6. Айзек Хекстон – 380 тис. євро;
  7. Сет Девіс – 305 тис. євро;
  8. Крістофер Сойза – 240 тис. євро.

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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