Британский мультимиллионер разорвал соперников на турнире по покеру в Мадриде

Английский покерист Стивен Чидвик является бесспорно лучшим представителем своей страны в данном виде спорта. За всю карьеру игрок заработал более 42 миллионов долларов, выиграв один браслет WSOP.
Продолжает Стивен зажигать и в этом году. Вчера подошел к концу Main Event по шорт-деку на престижной покерной серии Triton Poker Open и его победителем стал как раз Чидвик.
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Ивент с немаленьким бай-ином 100 тысяч долларов собрал 60 входов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 6М. В финал британец заходил с пятым стеком.
Впрочем, это не помешало ему оставить позади себя таких мастеров, как Никита Бодяковский, Айзек Хэкстон или Сет Дэвис. В хедз-апе Чидвик обыграл литовца Тони Джи, переехав его AJ своими тузом и дамой (AQ).
Результаты финального стола Main Event NL Short Deck Hold'em:
- Стивен Чидвик – 1,8 млн евро;
- Тони Джи – 1,3 млн евро;
- Никита Бодяковский – 840 тыс. евро;
- Ричард Йонг – 640 тыс. евро;
- Даниэль Танг – 490 тыс. евро;
- Айзек Хэкстон – 380 тыс. евро;
- Сет Дэвис – 305 тыс. евро;
- Кристофер Сойза – 240 тыс. евро.