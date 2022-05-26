Гра
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Український криптоінвестор вперше сів за стіл для покеру та виграв майже півмільйона

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 16:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Денис Хомлявий вдало зайшов у турнір хайролерів на Triton Poker Open і одразу посів друге місце
Денис Хомлявий вдало дебютував у покері
Денис Хомлявий вдало дебютував у покері

У Мадриді триває найпрестижніша покерна серія Triton Poker Open. Добіг кінця івент №10, де у грі з Безлімітного Холдему змагалися 28 гравців.

Бай-ін становив 50 тисяч, а призовий фонд з урахуванням реентрі становив 1,85М. Серед учасників турніру був і українець Денис Хомлявий, котрий ледь не дістався перемоги.

Реклама

Читайте також: Найкращий покерист України вирушить до Лас-Вегасу для гуманітарної допомоги Україні

Українець упевнено потрапив у призову топ-шістку і навіть був чіплідером. Однак у хедз-апі наш співвітчизник програв майстровішому спортсмену з Угорщини Ласло Буйташу.

Тим не менш, друге місце дозволило Хомлявому заробити 455,7 тисяч доларів. Це перший успіх Дениса, оскільки раніше він рідко грав у покер і лише стежив за турнірами. Головним способом заробітку українця є інвестиції у криптовалюти.

Реклама

Результати фінального столу NLH 8-Handed Turbo:

  1. Ласло Буйташ – 661,5 тис. доларів
  2. Денис Хомлявий – 455,7 тис. доларів
  3. Стівен Чидвік – 291,3 тис. доларів
  4. Віктор Малиновський – 223,1 тис. доларів
  5. Джеремі Осмус – 174,3 тис. доларів
  6. Балі Гі – 136,5 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ТРАВЕНЬ
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік
Кріс Фергюсон
Кріс Фергюсон
Хоссейн Енсан
Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти