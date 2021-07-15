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Багатій з фентезі-спорту обставив Філа Хельмута та виграв браслет WSOP Online

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
15 липня, 18:10
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Poker Brat не потрапив навіть у ТОП-50 гравців івенту, тоді як любитель футболу і гольфу Джіонні Демерс виграв турнір Світової серії покеру онлайн
Джіонні Демерс успішний не тільки в покері, але й у фентезі-спорт
Джіонні Демерс успішний не тільки в покері, але й у фентезі-спорт / Фото: Pocketfives

Сьогодні завершився черговий івент Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Чотирнадцята подія зібрала 673 гравців, які заплатили по 500 доларів бай-іну. Був серед них і легендарний Філ Хельмут (15 браслетів WSOP), проте він завершив івент на 73 місці з призовими 1072 доларами. Переможцем же турніру став Джіонні Демерс, який в хедз-апі розібрався з Девідом Вільямсом всього за дві хвилини. У вирішальній роздачі Девід з парою "четвірок" пішов в олл-ін, однак напоровся на кишенькові 77 Демерса і завершив турнір другим.

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Відзначимо, що останнім часом Джіонні не так часто грав у покер, проте залишався на слуху завдяки фентезі-спорту. У минулому році він зумів заробити більше двох мільйонів на драфті NFL (футбол) та PGA (гольф). У покері ж його найбільшими призовими залишаються 302 тисячі доларів, які він отримав за 20 місце на Main Event WSOP 2011. Тепер же у Демерса з'явився і свій браслет Світової серії покеру.

Результати фінального столу WSOP Online Event #14:

  1. Джион Демерс – 90 тис. доларів
  2. Девід Вільямс – 55,6 тис. доларів
  3. Саманта Лейк – 39,2 тис. доларів
  4. Філліп Шинг – 27,9 тис. доларів
  5. Йонас Векслер – 20,2 тис. доларів
  6. Пірс Макеллар – 14,8 тис. доларів
  7. Шанкар Піллаї – 11 тис. доларів
  8. Деніел Мардер – 8,3 тис. доларів
  9. Ітан Яу – 6,3 тис. доларів

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