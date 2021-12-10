Азартний гороскоп на вікенд. Домашні Овни, спостерігаючі Раки, нічні Скорпіони

Зима наступає і змушує нас все тепліше одягатися. Іноді здається навіть, що краще залишитися вдома чи поїхати кудись у тепле містечко. Чому б не в покер-рум? Заодно і провести час із користю.
ТЕСТ: Вгадай національність відомого гравця у покер
Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Ваше щастя в ці вихідні знаходиться в онлайні. Зареєструйтесь на якийсь турнір і ви зможете наростити свій банкрол. Особливо впевнено ви почуватиметеся у фінальній стадії гри.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Виберіть акуратний стиль гри та не підіймайте ставки навіть із сильними картами. Очікуються серйозні опоненти, тому ваші головні слова на найближчі дні – "чек" або "кол".
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Одягніться в червоне та замовте "Криваву Мері". Саме такий колір вам принесе успіх на вихідних. Червоні карти можуть принести вам сильну комбінацію, будьте з ними уважніше.
РАК. 22 червня – 22 липня
Простежте уважно за вашими опонентами. Будь-які косі погляди або тремтячі руки допоможуть вам розпізнати блеф і сповна цим скористатися.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Найближчими днями ваш вид покеру – це Омаха. Саме вона принесе успіх та призові, вам не буде рівних із чотирма картами в руках!
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Фортуна буде на вашому боці, але у жодному разі не зловживайте нею. Успіх допоможе вам отримати потрібну карту на рівері, але сблефувати не вийде.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Віддайте себе до рук інтуїції, вона не підведе вас у відповідальний момент. Відчуваєте, що зловите каре з парою двійок на руках? Уперед!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Відкладіть свою гру на вечір або ніч, успіх прийде до вас лише після того, як ви розберетеся зі своїми повсякденними питаннями. Починайте грати не раніше, ніж 21:00.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Оберіть відповідну музику для гри в покер і катайте в навушниках. Це підійме ваш настрій та допоможе повірити у свої сили!
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Підіть на вихідних в покер-рум або зберіться з друзями на гру в покер. На вас чекають круті емоції, море позитивного настрою і навіть непогані призи.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
На вас чекає успіх у покері, однак не радимо робити високі ставки. Спробуйте удачу за столами з низькими лімітами та відточіть свій скіл на фішах.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Не найкращі вихідні для гри в карти. Ваш птах щастя повернеться наступного тижня. Якщо ви азартна людина, спробуйте себе у казино або на ставках.