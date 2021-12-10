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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Домашні Овни, спостерігаючі Раки, нічні Скорпіони

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 грудня, 07:27
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на три дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для гравців у покер
Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Зима наступає і змушує нас все тепліше одягатися. Іноді здається навіть, що краще залишитися вдома чи поїхати кудись у тепле містечко. Чому б не в покер-рум? Заодно і провести час із користю.

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Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Ваше щастя в ці вихідні знаходиться в онлайні. Зареєструйтесь на якийсь турнір і ви зможете наростити свій банкрол. Особливо впевнено ви почуватиметеся у фінальній стадії гри.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Виберіть акуратний стиль гри та не підіймайте ставки навіть із сильними картами. Очікуються серйозні опоненти, тому ваші головні слова на найближчі дні – "чек" або "кол".

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Одягніться в червоне та замовте "Криваву Мері". Саме такий колір вам принесе успіх на вихідних. Червоні карти можуть принести вам сильну комбінацію, будьте з ними уважніше.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Простежте уважно за вашими опонентами. Будь-які косі погляди або тремтячі руки допоможуть вам розпізнати блеф і сповна цим скористатися.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Найближчими днями ваш вид покеру – це Омаха. Саме вона принесе успіх та призові, вам не буде рівних із чотирма картами в руках!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Фортуна буде на вашому боці, але у жодному разі не зловживайте нею. Успіх допоможе вам отримати потрібну карту на рівері, але сблефувати не вийде.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Віддайте себе до рук інтуїції, вона не підведе вас у відповідальний момент. Відчуваєте, що зловите каре з парою двійок на руках? Уперед!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Відкладіть свою гру на вечір або ніч, успіх прийде до вас лише після того, як ви розберетеся зі своїми повсякденними питаннями. Починайте грати не раніше, ніж 21:00.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Оберіть відповідну музику для гри в покер і катайте в навушниках. Це підійме ваш настрій та допоможе повірити у свої сили!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Підіть на вихідних в покер-рум або зберіться з друзями на гру в покер. На вас чекають круті емоції, море позитивного настрою і навіть непогані призи.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

На вас чекає успіх у покері, однак не радимо робити високі ставки. Спробуйте удачу за столами з низькими лімітами та відточіть свій скіл на фішах.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Не найкращі вихідні для гри в карти. Ваш птах щастя повернеться наступного тижня. Якщо ви азартна людина, спробуйте себе у казино або на ставках.

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Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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