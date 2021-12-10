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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уикенд. Домашние Овны, наблюдательные Раки, ночные Скорпионы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 декабря, 07:27
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие три дня для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Зима входит во вкус и заставляет нас все теплее одеваться. Иногда кажется даже, что лучше остаться дома или поехать куда-нибудь в теплое местечко. Почему бы не в покер-рум? Заодно и провести время с пользой.

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Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Ваше счастье в эти выходные обитает в онлайне. Зарегистрируйтесь на какой-нибудь турнир и вы сможете нарастить свой банкролл. Особенно уверенно вы будете себя чувствовать себя в финальной стадии игры.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Выберите аккуратный стиль игры и не поднимайте ставки даже с сильными картами. Ожидаются серьезные оппоненты, поэтому ваши главные слова на ближайшие дни – "чек" или "колл".

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Оденьтесь в красное и закажите "Кровавую Мэри". Именно такой цвет вам принесет удачу на выходных. Красные карты также могут принести вам сильную комбинацию, будьте с ними внимательнее.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Проследите внимательно за вашими оппонентами. Любые косые взгляды или трясущиеся руки помогут вам распознать блеф и сполна этим воспользоваться.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

На ближайшие дни ваш вид покера – это Омаха. Именно она принесет успех и призовые, вам не будет равных с четырьмя картами в руках!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Фортуна будет на вашей стороне, но ни в коем случае не злоупотребляйте ею. Удача поможет вам получить нужную карту на ривере, но сблефовать не выйдет.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Отдайте себя в руки интуиции, она не подведет вас в ответственный момент. Чувствуете, что поймаете каре с парой двоек на руках? Вперед!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Отложите свою игру на вечер или ночь, успех придет к вам только после того, как вы разберетесь со своими повседневными вопросами. Начинайте играть не раньше 21:00.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Выберите подходящую музыку для игры в покер и катайте в наушниках. Это поднимет ваше настроение и поможет поверить в свои силы!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Сходите на выходных в покер-рум или соберитесь с друзьями на игру в покер. Вас ждут крутые эмоции, море позитивного настроения и даже неплохие призы.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Вас ожидает успех в покере, однако не советуем делать высокие ставки. Попытайте удачу за столами с низкими лимитами и отточите свой скилл на фишах.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Не лучшие выходные для игры в карты. Ваша птица счастья вернется на следующей неделе. Если вы азартный человек, попробуйте себя в казино или на ставках.

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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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