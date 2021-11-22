Азартний гороскоп на тиждень. Уважні Раки та Божевільні Козероги

Сьогодні стартує останній тиждень листопада, зима вже близько! Саме час готувати карти та нарощувати свій банкрол до швидких свят. Чим не привід спробувати свої сили за столом покеру?
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Найчастіше гравці досить забобонні і вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Цього тижня на вас чекає розмірена і спокійна гра. Потрапляння в призи не гарантоване, але свої роздачі від вас нікуди не подінуться.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Початок тижня – не найкращий час, щоб зіграти у покер. Проведіть час із сім'єю або у роботі, тоді як на вихідні можете "розкодуватися" та зіграти у кількох турнірах.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
На вас чекають часті пересадки за столами, тому будьте готові до зміни обстановки. Утримайтеся від зайвого ризику, спокійний стиль може зіграти вам на руку.
РАК. 22 червня – 22 липня
Не втрачайте пильність за столом. Одна роздача може вивести вас в лідери турніру, так і відправити в нокаут. Не проґавте свою преміальну руку і ви опинитеся на коні!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Не вплутуйтесь в авантюри зі слабкими картами. Навіть напівблеф не принесе вам профіту, можете опинитися біля розбитого корита. Тому грайте по ситуації.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Не покладайтеся на успіх, він буде не на вашому боці. Готуйтеся до важкої битви за попадання в призи та розраховуйте лише на свій скіл.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Терпіння і труд все перетруть. Дочекайтеся сильної руки і сміливо підвищуйте ставки. Ваш шанс криється зовсім не у блефі.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Вам не варто грати наживо цього тижня, будь-який дискомфорт може вивести вас із рівноваги. Краще відкривайте комп'ютер та залітайте в онлайн!
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Якщо ви дійдете до пізніх стадій турніру, місце у топ-трійці вам гарантоване. Грайте впевнено і не озирайтесь назад. Суперники самі подарують вам свій стек.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Не бійтеся реалізовувати шалені ідеї. Ризик частіше виправдовуватиме себе, тому за будь-якої пари сміливо підвищуйте ставки.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Ідіть на підвищення і не бійтеся великого бай-іну! Ваша майстерність вас не підведе, а призові можуть бути мінімальними, але набутий досвід все ж таки неоціненний.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Покладіться на інтуїцію. Не завжди логіка виправдовуватиме себе. Виконуйте свій внутрішній голос і він приведе вас до перемоги!