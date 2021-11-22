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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень. Уважні Раки та Божевільні Козероги

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
22 листопада, 07:24
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на найближчі дні
Гороскоп на найближчі дні / Фото: Unsplash

Сьогодні стартує останній тиждень листопада, зима вже близько! Саме час готувати карти та нарощувати свій банкрол до швидких свят. Чим не привід спробувати свої сили за столом покеру?

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Найчастіше гравці досить забобонні і вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Цього тижня на вас чекає розмірена і спокійна гра. Потрапляння в призи не гарантоване, але свої роздачі від вас нікуди не подінуться.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Початок тижня – не найкращий час, щоб зіграти у покер. Проведіть час із сім'єю або у роботі, тоді як на вихідні можете "розкодуватися" та зіграти у кількох турнірах.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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На вас чекають часті пересадки за столами, тому будьте готові до зміни обстановки. Утримайтеся від зайвого ризику, спокійний стиль може зіграти вам на руку.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Не втрачайте пильність за столом. Одна роздача може вивести вас в лідери турніру, так і відправити в нокаут. Не проґавте свою преміальну руку і ви опинитеся на коні!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Не вплутуйтесь в авантюри зі слабкими картами. Навіть напівблеф не принесе вам профіту, можете опинитися біля розбитого корита. Тому грайте по ситуації.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Не покладайтеся на успіх, він буде не на вашому боці. Готуйтеся до важкої битви за попадання в призи та розраховуйте лише на свій скіл.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Терпіння і труд все перетруть. Дочекайтеся сильної руки і сміливо підвищуйте ставки. Ваш шанс криється зовсім не у блефі.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Вам не варто грати наживо цього тижня, будь-який дискомфорт може вивести вас із рівноваги. Краще відкривайте комп'ютер та залітайте в онлайн!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Якщо ви дійдете до пізніх стадій турніру, місце у топ-трійці вам гарантоване. Грайте впевнено і не озирайтесь назад. Суперники самі подарують вам свій стек.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Не бійтеся реалізовувати шалені ідеї. Ризик частіше виправдовуватиме себе, тому за будь-якої пари сміливо підвищуйте ставки.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Ідіть на підвищення і не бійтеся великого бай-іну! Ваша майстерність вас не підведе, а призові можуть бути мінімальними, але набутий досвід все ж таки неоціненний.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Покладіться на інтуїцію. Не завжди логіка виправдовуватиме себе. Виконуйте свій внутрішній голос і він приведе вас до перемоги!

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1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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