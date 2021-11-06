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П'ять днів за столом! Американець програв тисячу доларів, але потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
6 листопада, 18:20
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Зак Генслер зумів відіграти 124 години в покер, ставши рекордсменом з найдовшої сесії за овальним столом.
Зак Генслер побив рекорд з найтривалішої покерної сесії
Зак Генслер побив рекорд з найтривалішої покерної сесії / Фото: Cardschat

У жовтні працівник казино Міннесоти Тревіс Стіч потрапив до Книги рекордів Гіннеса, побудувавши найвищу вежу з фішок для покеру. Піти таким же шляхом вирішив його співвітчизник Зак Генслер.

Американець замахнувся на рекорд з найтривалішої сесії у покер. Колишнє досягнення належало Філу Лааку, який у 2011 році протримався за овальним столом 115 обертів хвилинної стрілки.

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Генслер давно поставив собі за мету побити досягнення Лаака. Два роки тому Заку ледь не підкорився цей рекорд, але зупинився на позначці 80 годин.

Зак Генслер (справа) претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса

І ось кілька днів тому американець скористався запрошенням нового комплексу в Лас-Вегасі Resorts World, який вирішив організувати для Генслера п'ятиденний кеш-стіл.

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Сівши за стіл 27 жовтня, Зак грав у покер майже безперервно. За правилами йому надавалися 5 хвилин відпочинку на кожну відіграну годину. При цьому Генслер міг накопичити цей час, щоб використати кілька таких слотів.

Zach Gensler and Chris Fox Wallace at Resorts World Poker

І ось, завершивши гру 1 листопада, Зак таки досяг рекорду, зупинившись на позначці 124 години! За процесом спостерігали представники Книги рекордів Гіннесса, які через деякий час внесуть Генслера до свого списку.

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При цьому варто зазначити, що Зак завершив у мінусі, втративши 1200 доларів. Проте все ж таки факт підкорення рекорду був головною метою для американця.

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