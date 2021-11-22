Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю. Внимательные Раки и Безумные Козероги

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
22 ноября, 07:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на ближайшие дни
Гороскоп на ближайшие дни / Фото: Unsplash

Сегодня стартует последняя неделя ноября, зима уже близко! Самое время готовить карты и наращивать свой банкролл к скорым праздникам. Чем не повод попробовать свои силы за покерным столом?

Читайте также: Американец проиграл тысячу долларов, но попал в Книгу рекордов Гиннесса

Реклама

Зачастую игроки достаточно суеверны и верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

На этой неделе вас ждет размеренная и спокойная игра. Попадание в призы не гарантировано, но свои раздачи от вас никуда не денутся.

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Начало недели – не лучшее время, чтобы сыграть в покер. Проведите время с семьей или в работе, тогда как на выходные можете "раскодироваться" и сыграть в нескольких турнирах.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Вас ожидают частые пересадки за столами, поэтому будьте готовы к смене обстановки. Воздержитесь от излишнего риска, спокойный стиль может вам сыграть на руку.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Не теряйте бдительность за столом. Одна раздача может как вывести вас в лидеры турнира, так и отправить в нокаут. Не прозевайте свою премиальную руку и вы окажетесь на коне!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Не ввязывайтесь в авантюры со слабыми картами. Даже полублеф не принесет вам профита, можете оказаться у разбитого корыта. Поэтому играйте по ситуации.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Не полагайтесь на удачу, она будет не на вашей стороне. Готовьтесь к тяжелой схватке за попадание в призы и рассчитывайте лишь на свой скилл.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Терпение и труд все перетрут. Дождитесь сильную руку и смело повышайте ставки. Ваш шанс кроется вовсе не в блефе.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Вам не стоит играть вживую на этой неделе, любой дискомфорт может вывести вас из равновесия. Лучше открывайте компьютер и залетайте в онлайн!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Если вы дойдете до поздних стадий турнира, место в топ-тройке вам гарантировано. Играйте уверенно и не оглядывайтесь назад. Соперники сами подарят вам свой стек.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Не бойтесь реализовывать безумные идеи. Риск чаще будет оправдывать себя, поэтому при любой паре смело повышайте ставки.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Идите на повышение и не бойтесь крупного бай-ина! Ваше мастерство вас не подведет, а призовые могут быть минимальными, но приобретенный опыт все же бесценен.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Положитесь на интуицию. Не всегда логика будет оправдывать себя. Следуйте своему внутреннему голосу и он приведет вас к победе!

гороскоппокер
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять