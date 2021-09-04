Азартний гороскоп на 4 вересня. Фартові Скорпіони та зелені Леви

Астрологічний прогноз для азартних гравців на суботу. Чого чекати за овальним столом?

Азартний гороскоп для любителів покеру / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 4 вересня 2021 року. Давайте разом дізнаємося, до кого удача повернеться сьогодні особою!

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Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

На Овнів чекає успіх сьогодні, особливо в покері або блекджеку. Правда, гравцям не варто робити високі ставки. Спробуйте удачу за столами з низькими ставками.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Краще не грати сьогодні в карти. Ваша птах щастя полетів, але скоро повернеться. Якщо ви азартна людина, спробуйте себе в казино або букмекерстві.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Приділіть увагу онлайн-покеру і зареєструйтеся на який-небудь довгий турнір. Сьогодні ви зможете наростити свій стек і відчувати себе впевнено у фінальній стадії гри.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Сьогодні вам слід обрати обережний стиль гри. Не підіймайте ставки навіть з сильними картами, ваші головні слова на сьогодні – "чек" або "колл".

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев / Фото: Сьогодні

Одягніться сьогодні в зелене і замовте коктейль з абсентом. Саме такий колір вам сьогодні принесе удачу. А ось на червоні карти (бубна або черва) радимо не робити ставку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Звертайте увагу на найдрібніші деталі: косі погляди суперників, тремтячі руки, дивні слова. Ви зможете розпізнати блеф опонентів і збагатитися на цьому.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

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Сьогодні Омаха принесе вам успіх, зіграйте саме у цей вид покеру. Вам не буде рівних з чотирма картами в руках!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Удача сьогодні буде на вашому боці, однак не зловживайте нею. Фортуна допоможе вам отримати потрібну карту на рівері, а ось блеф вона не вітає.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Покладіться на свою інтуїцію, у відповідальний момент вона вас не підведе. Відчуваєте, що зловите фул-хаус з 8-2 на руках? Вперед із піснею!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Відкладіть свою гру на якомога більш пізній час, успіху ви досягнете пізно вночі. Починайте грати не раніше 22.00, саме в цей час ваша концентрація буде на максимумі.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Відповідально підійдіть до вибору музики під гру в покер. Від неї залежить ваш настрій і ставки. Чи відчуваєте, що потрібен адреналін? Включайте електро та удачі!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Зіграйте сьогодні в офлайн-турнірі, сходіть в покер-рум або зберіться з друзями. Це принесе вам не тільки прибуток, але і круті емоції.