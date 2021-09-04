Азартный гороскоп на 4 сентября. Фартовые Скорпионы и зеленые Львы

Астрологический прогноз для азартных игроков на субботу. Чего ждать за овальным столом?

Азартный гороскоп для любителей покера / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 4 сентября 2021 года. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется сегодня лицом!

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Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Овнов ожидает успех сегодня, особенно в покере или блэкджеке. Правда, игрокам не стоит делать высокие ставки. Попытайте удачу за столами с низкими ставками.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Лучше не играть сегодня в карты. Ваша птица счастья улетела, но скоро вернется. Если вы азартный человек, попробуйте себя в казино или букмекерстве.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Уделите внимание онлайн-покеру и зарегистрируйтесь на какой-нибудь долгий турнир. Сегодня вы сможете нарастить свой стек и чувствовать себя уверенно в финальной стадии игры.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Сегодня вам следует выбрать аккуратный стиль игры. Не поднимайте ставки даже с сильными картами, ваши главные слова на сегодня – "чек" или "колл".

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев / Фото: Сегодня

Оденьтесь сегодня в зеленое и закажите коктейль с абсентом. Именно такой цвет вам сегодня принесет удачу. А вот на красные карты (бубна или черва) советуем не делать ставку.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Обращайте внимание на мельчайшие детали: косые взгляды соперников, трясущиеся руки, странные слова. Вы сможете распознать блеф оппонентов и обогатиться на этом.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

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Сегодня Омаха принесет вам успех, сыграйте именно в этот вид покера. Вам не будет равных с четырьмя картами в руках!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Удача сегодня будет на вашей стороне, однако не злоупотребляйте ею. Фортуна поможет вам получить нужную карту на ривере, а вот блеф она не приветствует.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Положитесь на свою интуицию, в ответственный момент она вас не подведет. Чувствуете, что поймаете фулл-хаус с 8-2 на руках? Вперед и с песней!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Отложите свою игру на попозже, успеха вы добьетесь поздно ночью. Начинайте играть не раньше 22:00, именно в это время ваша концентрация будет на максимуме.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Ответственно подойдите к выбору музыки под игру в покер. От нее зависит ваше настроение и ставки. Чувствуете, что нужен адреналин? Включайте электро и удачи!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Сыграйте сегодня в офлайн-турнире, сходите в покер-рум или соберитесь с друзьями. Это принесет вам не только прибыль, но и крутые эмоции.