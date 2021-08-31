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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на 31 серпня. Козероги, запалюйте в останній день літа!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
31 серпня, 07:18
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на вівторок. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 31августа 2021 року. Давайте разом дізнаємося, до кого удача повернеться обличчям в останній день літа!

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Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Вдалий день для гри в покер, а саме в Техаський Холдем. Дотримуйтеся своєї стратегії за столом і призи не оминуть вас стороною.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

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Включайте комп'ютер, ваша удача сьогодні знаходиться в онлайні. Утримайтеся від "живої" гри за овальним столом, ваші емоції будуть вас видавати.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Сьогодні за покерним столом утримайтеся від міцного алкоголю. А ось пиво або вино додасть вам необхідний настрій для успіху.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Якомога менше спілкуйтеся з опонентами та не реагуйте на їх випади в вашу сторону. Тільки концентрація і зосередженість принесуть вам бажаний результат.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев
Лев / Фото: Сьогодні

На вас чекає складна гра з можливим вильотом перед призовою зоною. Якщо не впевнені у своїй комбінації, не робіть колл на високу ставку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Поспостерігайте за грою з боку і повчіться на чужих помилках. Карти сьогодні вам не підуть, прибережіть свій банкролл на вересень.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

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Відкладіть свої справи на вечір, оскільки ваша удача в картах прийде до вас у першій половині дня. Відкривайте ноутбук раніше і катайте на здоров'я!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Ручні пари не обійдуть вас сьогодні стороною. Ваше завдання – вміло ними скористатися. Ви обов'язково спіймаєте сет, який допоможе вам наростити стек.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Грайте сьогодні в навушниках. Сторонні звуки будуть вас відволікати. Сконцентруйтеся на грі і тоді ваше майстерність матеріалізується у прибуток.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Не бійтеся сьогодні йти в олл-ін, це допоможе вам не раз подвоїти свій стек і дістатися до призів. А ось на пізніх стадіях краще зіграти обережніше.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Вам сьогодні прилетить фул-хаус, який суттєво змінить ваше становище за столом. Не пропустіть його, це гарантує вам прибуток.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Відправляйтеся на гру зі своєю другою половинкою або прекрасною супутницею (або супутником). Нехай вона грає навіть з вами за столом, це ваш талісман на сьогодні.

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