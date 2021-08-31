Азартний гороскоп на 31 серпня. Козероги, запалюйте в останній день літа!

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 31августа 2021 року. Давайте разом дізнаємося, до кого удача повернеться обличчям в останній день літа!
Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Вдалий день для гри в покер, а саме в Техаський Холдем. Дотримуйтеся своєї стратегії за столом і призи не оминуть вас стороною.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Включайте комп'ютер, ваша удача сьогодні знаходиться в онлайні. Утримайтеся від "живої" гри за овальним столом, ваші емоції будуть вас видавати.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Сьогодні за покерним столом утримайтеся від міцного алкоголю. А ось пиво або вино додасть вам необхідний настрій для успіху.
РАК. 22 червня – 22 липня
Якомога менше спілкуйтеся з опонентами та не реагуйте на їх випади в вашу сторону. Тільки концентрація і зосередженість принесуть вам бажаний результат.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
На вас чекає складна гра з можливим вильотом перед призовою зоною. Якщо не впевнені у своїй комбінації, не робіть колл на високу ставку.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Поспостерігайте за грою з боку і повчіться на чужих помилках. Карти сьогодні вам не підуть, прибережіть свій банкролл на вересень.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Відкладіть свої справи на вечір, оскільки ваша удача в картах прийде до вас у першій половині дня. Відкривайте ноутбук раніше і катайте на здоров'я!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Ручні пари не обійдуть вас сьогодні стороною. Ваше завдання – вміло ними скористатися. Ви обов'язково спіймаєте сет, який допоможе вам наростити стек.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Грайте сьогодні в навушниках. Сторонні звуки будуть вас відволікати. Сконцентруйтеся на грі і тоді ваше майстерність матеріалізується у прибуток.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Не бійтеся сьогодні йти в олл-ін, це допоможе вам не раз подвоїти свій стек і дістатися до призів. А ось на пізніх стадіях краще зіграти обережніше.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Вам сьогодні прилетить фул-хаус, який суттєво змінить ваше становище за столом. Не пропустіть його, це гарантує вам прибуток.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Відправляйтеся на гру зі своєю другою половинкою або прекрасною супутницею (або супутником). Нехай вона грає навіть з вами за столом, це ваш талісман на сьогодні.