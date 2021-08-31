Азартный гороскоп на 31 августа. Козероги, зажигайте в последний день лета!

Астрологический прогноз для азартных игроков на вторник. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 31августа 2021 года. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется лицом в последний день лета!

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Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Удачный день для игры в покер, а именно в Техасский Холдем. Придерживайтесь своей стратегии за столом и призы не обойдут вас стороной.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Включайте компьютер, ваша удача сегодня находится в онлайне. Воздержитесь от "живой" игры за овальным столом, ваши эмоции будут вас выдавать.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Сегодня за покерным столом воздержитесь от крепкого алкоголя. А вот пиво или вино придаст вам необходимое настроение для успеха.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Поменьше общайтесь с оппонентами и не реагируйте на их выпады в вашу сторону. Только концентрация и сосредоточенность принесут вам желанный результат.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев / Фото: Сегодня

Вас ожидает сложная игра с возможным вылетом перед призовой зоной. Если не уверены в своей комбинации, не делайте колл на высокую ставку.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Понаблюдайте за игрой со стороны и поучитесь на чужих ошибках. Карты сегодня не будут вам благоволить, приберегите свой банкролл на сентябрь.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

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Отложите свои дела на вечер, поскольку ваша удача в картах придет к вам в первой половине дня. Открывайте ноутбук пораньше и катайте на здоровье!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Ручные пары не обойдут вас сегодня стороной. Ваша задача – умело ими воспользоваться. Вы обязательно словите сет, который поможет вам нарастить стек.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Играйте сегодня в наушниках. Посторонние звуки будут вас отвлекать. Сконцентрируйтесь на игре и тогда ваше мастерство материализуется в прибыль.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Не бойтесь сегодня идти в олл-ин, это поможет вам не раз удвоить свой стек и добраться до призов. А вот на поздних стадиях лучше сыграть аккуратнее.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Вам сегодня прилетит фулл-хаус, который существенно изменит ваше положение за столом. Не пропустите его, это гарантирует вам прибыль.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Отправляйтесь на игру со своей второй половинкой или прекрасной спутницей (или спутником). Пусть она играет даже с вами за столом, это ваш талисман на сегодня.