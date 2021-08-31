Азартный гороскоп на 31 августа. Козероги, зажигайте в последний день лета!

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 31августа 2021 года. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется лицом в последний день лета!
Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Удачный день для игры в покер, а именно в Техасский Холдем. Придерживайтесь своей стратегии за столом и призы не обойдут вас стороной.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Включайте компьютер, ваша удача сегодня находится в онлайне. Воздержитесь от "живой" игры за овальным столом, ваши эмоции будут вас выдавать.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Сегодня за покерным столом воздержитесь от крепкого алкоголя. А вот пиво или вино придаст вам необходимое настроение для успеха.
РАК. 22 июня — 22 июля
Поменьше общайтесь с оппонентами и не реагируйте на их выпады в вашу сторону. Только концентрация и сосредоточенность принесут вам желанный результат.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Вас ожидает сложная игра с возможным вылетом перед призовой зоной. Если не уверены в своей комбинации, не делайте колл на высокую ставку.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Понаблюдайте за игрой со стороны и поучитесь на чужих ошибках. Карты сегодня не будут вам благоволить, приберегите свой банкролл на сентябрь.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Отложите свои дела на вечер, поскольку ваша удача в картах придет к вам в первой половине дня. Открывайте ноутбук пораньше и катайте на здоровье!
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Ручные пары не обойдут вас сегодня стороной. Ваша задача – умело ими воспользоваться. Вы обязательно словите сет, который поможет вам нарастить стек.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Играйте сегодня в наушниках. Посторонние звуки будут вас отвлекать. Сконцентрируйтесь на игре и тогда ваше мастерство материализуется в прибыль.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Не бойтесь сегодня идти в олл-ин, это поможет вам не раз удвоить свой стек и добраться до призов. А вот на поздних стадиях лучше сыграть аккуратнее.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Вам сегодня прилетит фулл-хаус, который существенно изменит ваше положение за столом. Не пропустите его, это гарантирует вам прибыль.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Отправляйтесь на игру со своей второй половинкой или прекрасной спутницей (или спутником). Пусть она играет даже с вами за столом, это ваш талисман на сегодня.