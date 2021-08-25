Азартний гороскоп на 25 серпня. Сміливі Тельці та обережні Діви

Астрологічний прогноз для азартних гравців на середу. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 25 серпня 2021 року. Давайте дізнаємося, чи варто вам брати карти в руки і як поводитись за покерним столом!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не варто гнатися за прибутком, намагаючись зловити двох зайців. Виберіть один великий турнір і зробіть на нього ставку. Удача допоможе вам.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Не задовольняйтеся сьогодні малим. У вас є всі шанси на хороший виграш, оскільки фарт сьогодні на вашому боці. Грайте сміливо!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

У першій половині гри поводьтеся спокійно. Головне – підібратися до призових і тоді доля винагородить вас за терпіння.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

На вас сьогодні очікують фінансові проблеми. Не варто серйозно вкладатися в покер, ввечері будете пошкодувати.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев / Фото: Сьогодні

Візьміть на гру свою другу половинку. Вона стане вашим талісманом в боротьбі за призи, навіть якщо буде грати проти вас.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Сьогодні не радимо ризикувати по-крупному. Ваші рішення не завжди будуть виправданими, тому можете зазнати серйозних збитків.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

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У вас намічається апстрік, хапайте свого птаха щастя за хвіст. Якщо зможете подвоїтися в початкових роздачах, перемоги вам не уникнути.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Чуйка сьогодні буде грати за вас, довіртеся їй. Не варто звертатися за допомогою до логіки, вона вас тільки заплутає.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Готуйтеся до напруженої гри з можливою поразкою. Тільки зважені рішення дадуть вам профітів. Доїздів чекати не варто.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від експериментів за столом і будьте собою. Якщо ви відчуваєте, що час піти в олл-ін, йдіть і не сумнівайтеся!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Успіх супроводжуватиме в першій половині гри. Спробуйте цим скористатися, оскільки ввечері на неї розраховувати не варто.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Не особливо вдалий день для гри. Краще візьміть перепочинок і підготуйте кошти на майбутні івенти.