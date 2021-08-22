Що взяти з собою на покер? П'ять важливих речей для кожного гравця

Покерні турніри часто затягуються на довгі години, тому важливо добре підготуватися до них

Сонцезахисні окуляри - незамінний аксесуар для покеристів / Фото: Getty Images

Покеристи по-різному готуються до важливих турнірів. Забобонні гравці встають з ліжка з потрібною ноги, читають гороскоп і одягають одяг одного кольору.

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Інші гравці поводяться зухвало, щоб справити враження на суперників. І тим не менше, є стандартний набір речей, які покеристи часто беруть з собою за стіл.

ВОДА

Прохолодні напої в спеку

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Вода – це в принципі найважливіший елемент для виживання людини. Особливо, коли на неї чекають великі навантаження. Турніри з покеру цілком можна порівняти з марафоном.

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Після декількох годин гри через витрачену енергію гравців починає долати спрага. Не полінуйтеся взяти з собою пляшечку улюбленої води, бажано негазованої. Не завжди покер-руми оснащують зали кулерами, а вартість води в барі часто завищена.

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

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Окуляри за столом потрібні для не тільки того, щоб вас не могли "прочитати" опоненти. Важливо також ховати свої очі, щоб непомітно стежити за діями суперників.

Та й якщо ви захочете блефувати, дуже важливо не видати свої емоції іншим гравцям. Дасте слабину на частку секунди – і ваша ставка прогоріла. Окуляри прийшли б вам на допомогу.

НАВУШНИКИ

/ Фото: Pexels

Багато гравців приходять за покерний стіл, щоб спілкуватися з іншими людьми. Навіть якщо ці інші люди не сильно налаштовані на розмову. Такі покеристи можуть перебувати поруч з вами.

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Якщо раптом поряд з вами сів надто говірливий опонент, який хоче збити вас з пантелику, навушники допоможуть вам відгородитися від нього. Необов'язково навіть музику вмикати, досить просто приглушити звук з боку, щоб сконцентруватися.

ТОВСТОВКА

Люди використовують товстовку в холодну пору року, щоб зберігати тепло. Причому тут покер? Все просто, в будь-який момент організатори можуть увімкнути кондиціонер в приміщенні.

Якщо раптом вам стане холодно, подбайте про те, щоб одягти теплий одяг. Некомфортні умови в залі завадять вам приймати обдумані рішення і просто виведуть вас зі стану гармонії.

ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ

/ Фото: freepik.com

Справа не тільки в бурхливій пандемії. Покерний стіл вкрай далекий від стерильності. У покер-румах на фішках часто накопичується бруд від інших гравців. Дезінфекційний засіб для рук в цій ситуації вам явно не завадить.