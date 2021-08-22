Гра
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Що взяти з собою на покер? П'ять важливих речей для кожного гравця

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
22 серпня, 16:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Покерні турніри часто затягуються на довгі години, тому важливо добре підготуватися до них
Сонцезахисні окуляри - незамінний аксесуар для покеристів
Сонцезахисні окуляри - незамінний аксесуар для покеристів / Фото: Getty Images

Покеристи по-різному готуються до важливих турнірів. Забобонні гравці встають з ліжка з потрібною ноги, читають гороскоп і одягають одяг одного кольору.

Реклама

Читайте також: Азартний гороскоп на уїк-енд

Інші гравці поводяться зухвало, щоб справити враження на суперників. І тим не менше, є стандартний набір речей, які покеристи часто беруть з собою за стіл.

ВОДА

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку

Реклама

Вода – це в принципі найважливіший елемент для виживання людини. Особливо, коли на неї чекають великі навантаження. Турніри з покеру цілком можна порівняти з марафоном.

Читайте також: Як обрати напій під гру в карти

Після декількох годин гри через витрачену енергію гравців починає долати спрага. Не полінуйтеся взяти з собою пляшечку улюбленої води, бажано негазованої. Не завжди покер-руми оснащують зали кулерами, а вартість води в барі часто завищена.

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Реклама

Окуляри за столом потрібні для не тільки того, щоб вас не могли "прочитати" опоненти. Важливо також ховати свої очі, щоб непомітно стежити за діями суперників.

Та й якщо ви захочете блефувати, дуже важливо не видати свої емоції іншим гравцям. Дасте слабину на частку секунди – і ваша ставка прогоріла. Окуляри прийшли б вам на допомогу.

НАВУШНИКИ

/ Фото: Pexels

Багато гравців приходять за покерний стіл, щоб спілкуватися з іншими людьми. Навіть якщо ці інші люди не сильно налаштовані на розмову. Такі покеристи можуть перебувати поруч з вами.

Реклама

Якщо раптом поряд з вами сів надто говірливий опонент, який хоче збити вас з пантелику, навушники допоможуть вам відгородитися від нього. Необов'язково навіть музику вмикати, досить просто приглушити звук з боку, щоб сконцентруватися.

ТОВСТОВКА

Люди використовують товстовку в холодну пору року, щоб зберігати тепло. Причому тут покер? Все просто, в будь-який момент організатори можуть увімкнути кондиціонер в приміщенні.

Якщо раптом вам стане холодно, подбайте про те, щоб одягти теплий одяг. Некомфортні умови в залі завадять вам приймати обдумані рішення і просто виведуть вас зі стану гармонії.

ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ

/ Фото: freepik.com

Справа не тільки в бурхливій пандемії. Покерний стіл вкрай далекий від стерильності. У покер-румах на фішках часто накопичується бруд від інших гравців. Дезінфекційний засіб для рук в цій ситуації вам явно не завадить.

покер
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти