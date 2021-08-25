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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на 25 августа. Смелые Тельцы и осторожные Девы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 августа, 07:11
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Астрологический прогноз для азартных игроков на среду. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 25 августа 2021 года. Давайте узнаем, стоит ли вам брать карты в руки и как вести себя за покерным столом!

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Читайте также: Пять важных вещей, которые нужно взять с собой на покер

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Не стоит гнаться за прибылью, пытаясь поймать двух зайцев. Выберите один крупный турнир и сделайте на него ставку. Удача поможет вам.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

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Не довольствуйтесь сегодня малым. У вас есть все шансы на хороший выигрыш, поскольку фарт сегодня на вашей стороне. Играйте смело!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

В первой половине игры ведите себя спокойно. Главное – подобраться к призовым и тогда судьба вознаградит вас за терпение.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Вас сегодня ожидают финансовые проблемы. Не стоит сегодня серьезно вкладываться в покер, вечером будете жалеть.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев
Лев / Фото: Сегодня

Возьмите на игру свою вторую половинку. Она станет вашим талисманом в борьбе за призы, даже если будет играть против вас.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Сегодня не советуем рисковать по-крупному. Ваши решения не всегда будут оправданными, поэтому можете понести серьезные убытки.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

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У вас намечается апстрик, ухватите свою птицу счастья за хвост. Если сможете удвоиться в начальных раздачах, победы вам не избежать.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Чуйка сегодня будет играть за вас, доверьтесь ей. Не стоит обращаться за помощью к логике, она вас только запутает.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Готовьтесь к напряженной игре с возможным поражением. Только взвешенные решения дадут вам профитов. Доездов ждать не стоит.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Откажитесь от экспериментов за столом и будьте собой. Если вы чувствуете, что время пойти в олл-ин, идите и не сомневайтесь!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Удача будет сопутствовать в первой половине игры. Попробуйте этим воспользоваться, поскольку вечером на нее рассчитывать не стоит.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Не особо удачный день для игры. Лучше возьмите передышку и подготовьте средства на будущие ивенты.

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Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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