Азартний гороскоп на 2 вересня. Раки-теоретики та червоні Козороги

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 2 вересня 2021 року. Давайте разом дізнаємося, до кого удача повернеться сьогодні обличчям, а до кого – іншим місцем!
Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Візьміть участь сьогодні у декількох онлайн-турнірах. Ви отримаєте не тільки позитивні емоції, а й приємну надбавку до банкроллу.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Не підвищуйте сьогодні ліміти, інакше будете боляче падати. Звична обстановка дозволить вам сьогодні показати свій максимум.
БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня
Не йдіть сьогодні на ризик, пити шампанське вам не доведеться все одно. Проведіть час за столом спокійно і не робіть рейз, поки суперник не почне атакувати.
РАК. 22 червня – 22 липня
Займіться сьогодні теорією і вивченням стратегій покера. Практика сьогодні не дасть вам добитися успіху, відкладіть гру на інший день.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
На вас чекає сьогодні великий виграш. Виберіть правильно турнір, сконцентруйтеся в початковій стадії і це дозволить вам наростити стек, який приведе вас до перемоги.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Експериментуйте зі своїм іміджем або одягом. Новий ковток повітря допоможе вам з новими відчуттями вступити в погоню за призами.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Якщо у вас склався флеш або фул-хаус, сміливо йдіть в олл-ін. Ваші опоненти вас не переб'ють, а ви зможете чимало на цьому заробити.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Якщо ви вдало пішли в олл-ін, скиньте наступну руку, навіть якщо там пара тузів. Дві вдалі роздачі поспіль – це сьогодні не про вас.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Вам сьогодні судилося розрахуватися за старі поразки та взяти реванш над вашими опонентами. Не бійтеся грати проти вже добре знайомих вам гравців.
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Сьогодні ваш колір червоний. Саме цього кольору одяг принесе вам успіх, саме такого кольору напій вам варто обрати. Ну і, звичайно ж, чекайте успіху від бубнового і червового флешу.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Адреналіну вам сьогодні буде вистачати з головою, а ось з призами не все так однозначно. Будьте готові як до великого виграшу, так і до образливого вильоту.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Коннектери – ваш ключ до успіху сьогодні. Якщо отримуєте на руки дві карти "сусіднього" номіналу, можете сміливо пушити і тиснути суперників.