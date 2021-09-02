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Азартний гороскоп на 2 вересня. Раки-теоретики та червоні Козороги

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 вересня, 07:09
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на четвер. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 2 вересня 2021 року. Давайте разом дізнаємося, до кого удача повернеться сьогодні обличчям, а до кого – іншим місцем!

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Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Візьміть участь сьогодні у декількох онлайн-турнірах. Ви отримаєте не тільки позитивні емоції, а й приємну надбавку до банкроллу.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

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Не підвищуйте сьогодні ліміти, інакше будете боляче падати. Звична обстановка дозволить вам сьогодні показати свій максимум.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Не йдіть сьогодні на ризик, пити шампанське вам не доведеться все одно. Проведіть час за столом спокійно і не робіть рейз, поки суперник не почне атакувати.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Займіться сьогодні теорією і вивченням стратегій покера. Практика сьогодні не дасть вам добитися успіху, відкладіть гру на інший день.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев
Лев / Фото: Сьогодні

На вас чекає сьогодні великий виграш. Виберіть правильно турнір, сконцентруйтеся в початковій стадії і це дозволить вам наростити стек, який приведе вас до перемоги.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Експериментуйте зі своїм іміджем або одягом. Новий ковток повітря допоможе вам з новими відчуттями вступити в погоню за призами.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

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Якщо у вас склався флеш або фул-хаус, сміливо йдіть в олл-ін. Ваші опоненти вас не переб'ють, а ви зможете чимало на цьому заробити.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Якщо ви вдало пішли в олл-ін, скиньте наступну руку, навіть якщо там пара тузів. Дві вдалі роздачі поспіль – це сьогодні не про вас.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Вам сьогодні судилося розрахуватися за старі поразки та взяти реванш над вашими опонентами. Не бійтеся грати проти вже добре знайомих вам гравців.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Сьогодні ваш колір червоний. Саме цього кольору одяг принесе вам успіх, саме такого кольору напій вам варто обрати. Ну і, звичайно ж, чекайте успіху від бубнового і червового флешу.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Адреналіну вам сьогодні буде вистачати з головою, а ось з призами не все так однозначно. Будьте готові як до великого виграшу, так і до образливого вильоту.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Коннектери – ваш ключ до успіху сьогодні. Якщо отримуєте на руки дві карти "сусіднього" номіналу, можете сміливо пушити і тиснути суперників.

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