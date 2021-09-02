Азартный гороскоп на 2 сентября. Раки-теоретики и красные Козероги

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 2 сентября 2021 года. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется сегодня лицом, а к кому – другим местом!
Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Поучаствуйте сегодня в нескольких онлайн-турнирах. Вы получите не только положительные эмоции, но и приятную прибавку к банкроллу.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Не повышайте сегодня лимиты, иначе будете больно падать. Привычная обстановка позволит вам сегодня показать свой максимум.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Не идите сегодня на риск, пить шампанское вам не придется все равно. Проведите время за столом спокойно и не делайте рейз, пока соперник не начнет атаковать.
РАК. 22 июня — 22 июля
Займитесь сегодня теорией и изучением стратегий покера. Практика сегодня не даст вам добиться успеха, отложите игру на другой день.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Вас ожидает сегодня крупный выигрыш. Выберите правильно турнир, сконцентрируйтесь в начальной стадии и это позволит вам нарастить стек, который приведет вас к победе.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Поэкспериментируйте со своим имиджем или одеждой. Новый глоток воздуха поможет вам с новыми ощущениями вступить в погоню за призами.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Если у вас сложился флеш или фулл-хаус, смело идите в олл-ин. Ваши оппоненты вас не перебьют, а вы сможете немало на этом заработать.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Если вы удачно пошли в олл-ин, скиньте следующую руку, даже если там пара тузов. Две удачные раздачи подряд – это сегодня не про вас.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Вам сегодня суждено рассчитаться за старые поражения и взять реванш над вашими оппонентами. Не бойтесь играть против уже хорошо знакомых вам игроков.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Сегодня ваш цвет красный. Именно этого цвета одежда принесет вам успех, именно такого цвета напиток вам стоит выбрать. Ну и, конечно же, ожидайте успеха от бубнового и червового флеша.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Адреналина вам сегодня будет хватать с головой, а вот с призами не все так однозначно. Будьте готовы как к крупному выигрышу, так и к обидному вылету.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Коннектеры – ваш ключ к успеху сегодня. Если получаете на руки две карты "соседнего" номинала, можете смело пушить и давить соперников.