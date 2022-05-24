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Американський мільйонер продає особняк у Лас-Вегасі за 3,5 мільйона (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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24 травня, 13:23
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Покерист Ченс Корнут вирішив попрощатися з нерухомістю і при цьому заробити на ній
Ченс Корнут продає будинок у Лас-Вегасі
Ченс Корнут продає будинок у Лас-Вегасі

Один із найкращих покеристів США Ченс Корнут є мультимільйонером. Втім, це не заважає йому розпродавати своє майно, а саме – розкішний будинок у Лас-Вегасі.

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Як повідомляє Los Angeles Times, Ченс вирішив продати свою нерухомість і виставив на неї неймовірну ціну – 3,5 мільйона доларів. При тому, що Корнут у 2018 році придбав будинок за ціну вдвічі нижчу.

Двоповерховий особняк біля престижного гольф-клубу Southern Highlands розташований за кілька кілометрів від Стріпу, центру Лас-Вегаса. Будинок має шість спалень, сім ванних кімнат та оглядовий майданчик на даху.

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Крім того, всередині приміщення є внутрішній балкон, гараж на чотири машини, кам'яний камін, велику кухню, барну стійку та винну шафу. Також Ченс облаштував тренажерний зал та відкриту терасу з видом на пустелю Невада.

Корнут заробив на покері близько 10 мільйонів доларів. Крім десятків турнірів із призовими, Ченс виграв три золоті браслети WSOP.

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