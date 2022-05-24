Американский миллионер продает особняк в Лас-Вегасе за 3,5 миллиона (фото)

Покерист Ченс Корнут решил расстаться с недвижимостью и при этом заработать на ней

Ченс Корнут продает дом в Лас-Вегасе

Один из лучших покеристов США Ченс Корнут является мультимиллионером. Впрочем, это не мешает ему распродавать свое имущество, а именно – шикарный дом в Лас-Вегасе.

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Как сообщает Los Angeles Times, Ченс решил продать свою недвижимость и выставил на нее неимоверную цену – 3,5 миллиона долларов. При том, что Корнут в 2018 году приобрел дом за цену в два раза ниже.

Двухэтажный особняк возле престижного гольф-клуба Southern Highlands расположен в нескольких километрах от Стрипа, центра Лас-Вегаса. Дом имеет шесть спален, семь ванных комнат и обзорную площадку на крыше.

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Кроме того, внутри помещения есть внутренний балкон, гараж на четыре машины, каменный камин, большую кухню, барну стойку и винный шкаф. Также Ченс обустроил тренажерный зал и открытую террасу с видом на пустыню Невада.

Отметим, что Корнут заработал на покере около 10 миллионов долларов. Помимо десятков турниров с призовыми, Ченс выиграл три золотых браслета WSOP.