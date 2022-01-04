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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Федор, ты не прав! Двух бразильцев разбанили в онлайне после громкого скандала

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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4 января, 19:35
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Покер-рум не нашел доказательства вины Родриго Сейджи и Родриго Селуан, поэтому разбанил игроков
Родриго Сейджи (слева) и Родриго Селуан (справа) попали в скандальную ситуацию
Родриго Сейджи (слева) и Родриго Селуан (справа) попали в скандальную ситуацию

В конце прошлого года в онлайн-покере вспыхнул серьезный скандал. Двух бразильских игроков Родриго Сейджи и Родриго Селуана обвинили в тимплее за финальным столом Главного турнира WPT DeepStack.

Поводом для подозрений стала странная раздача, когда Сейджи неожиданно сбросил AJ, побоявшись повышения от Селуана. Главным обвинителем выступил известный немецкий покер-про Федор Хольц, не поверивший в искренность фолда Сейджи.

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В итоге покер-рум, проводивший турнир, решил провести расследование и на время забанил двух бразильцев. Впрочем, организаторы так и не нашли доказательств тимплея парней и разблокировали их аккаунты.

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Отметим, что за игроков вступился регуляр Патрик Ховард. Он заявил, что на основе одной раздачи нет повода обвинять в мошенничестве Сейджи и Селуана. Патрик считает, что на более высоких уровнях есть не менее бессмысленные фолды.

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