Двух игроков из Бразилии обвиняют в мошенничестве на крупном турнире. Пострадал украинец

Родриго Сейджи и Родриго Селуан стали участниками странной раздачи за финальным столом WPT DeepStack Main Event

Родриго Сейджи (слева) и Родриго Селуан (справа) попали в скандальную ситуацию

Неделю назад в одно из онлайн-румов завершился Главный турнир WPT DeepStack. Его триумфатором стал бельгиец Жерар Карбо, пополнивший свою копилку на 184 тысячи долларов.

Удачно отыграл за финальным столом и анонимный украинец под ником BetBetFck, занявший 6 место (41К призовых). Его и лидера разделили три бразильца, которых, правда, обвиняют в нарушении правил, а именно в тимплее.

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Чиплидером в 5-макс был бразилец Родриго Сейджи и в одной из раздач с AJ он решил не поддерживать ставку своего соотечественника Родриго Селуана с А9. Сейджи поставил 2 бб, заставив трех оппонентов скинуть карты.

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Оставшийся за столом Селуан пошел в олл-ин (7,1 бб), однако его тезка решил сбросить карты. Известный покерист Федор Хольц, который смотрел стол в прямом эфире, уверен, что бразильцы тимплеили.

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При этом за игроков вступился регуляр Патрик Ховард, который заявил, что на основе одной раздачи Хольц не имел права обвинять в мошенничестве бразильцев. Он уверяет, что более бессмысленные фолды бывали и на более высоких уровнях.