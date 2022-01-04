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Федір, ти не правий! Двох бразильців розбанили в онлайні після гучного скандалу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 січня, 19:35
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Покер-рум не знайшов доказу провини Родріго Сейджі та Родріго Селуан, тому розбанив гравців
Родріго Сейджі (ліворуч) та Родріго Селуан (праворуч) потрапили в скандальну ситуацію
Родріго Сейджі (ліворуч) та Родріго Селуан (праворуч) потрапили в скандальну ситуацію

Наприкінці минулого року в онлайн-покері спалахнув серйозний скандал. Двох бразильських гравців Родріго Сейджі та Родріго Селуана звинуватили в тімплеї за фінальним столом Головного турніру WPT DeepStack.

Приводом для підозр стала дивна роздача, коли Сейджі несподівано скинув AJ, побоявшись підвищення від Селуана. Головним обвинувачем виступив відомий німецький покер-про Федір Хольц, який не повірив у щирість фолда Сейджі.

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У результаті покер-рум, який проводив турнір, вирішив провести розслідування і на якийсь час забанив двох бразильців. Втім, організатори так і не знайшли доказів тімплею хлопців та розблокували їхні акаунти.

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Зазначимо, що за гравців заступився регуляр Патрік Ховард. Він заявив, що на основі однієї роздачі немає приводу звинувачувати у шахрайстві Сейджі та Селуана. Патрік вважає, що на вищих рівнях є не менш безглузді фолди.

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