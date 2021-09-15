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Брала золото Олимпиады и оставляла в дураках Шевченко. История горячей Фатимы Де Мело (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 сентября, 21:30
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Голландка успешно поиграла в хоккей на траве, после чего начала делать себе имя за покерным столом
Фатима Де Мело умело соединяет физический и интеллектуальный спорт
Фатима Де Мело умело соединяет физический и интеллектуальный спорт / Фото: Instagram Фатимы Де Мело

Голландка Фатима Де Мело является необычным представителем покерного мира. Девушка преуспела не только в интеллектуальном спорте, но и на Олимпийских играх.

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Девушка родилась в Роттердаме, хотя имеет довольно многообразные корни. Среди ее родственников есть португальцы, арабы и даже скандинавы.

Фатима стала известной благодаря успешной карьере в хоккее на траве, став одной из самых лучших спортсменок в этом виде спорта. Красотка посвятила почти 20 лет этому виду спорта, успешно выступая за сборную Нидерландов.

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Де Мело многократно становилась чемпионкой страны и Европы, а в 2000 году стала бронзовым призером Олимпиады в Сиднее. Как оказалось, это было лишь начало прогресса.

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Через четыре года в Афинах голландцы с Фатимой добыли серебряные медали, проиграв в финале Германии. А уже в 2008 году Де Мело покорилось золото! В решающем матче пала сборная-хозяйка турнира – Китай.

Также Фатима получила правовое образование и поработала телеведущей на местных каналах. Связана девушка и с теннисом, ведь ее бойфрендом является бывший голландский теннисист Рамон Слейтер.

По окончании карьеры хоккеистки Фатима решила окончательно пересесть за покерный стол. В 2009 году голландка добыла свои первые призовые в профессиональной карьере за овальным столом.

А год спустя девушка успешно съездила на WSOP, трижды попав в призы. К слову, в 2013 году Фатима засветилась за покерным столом с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Девушка тогда приняла участие в благотворительном турнире, где также отметились теннисист Рафаэль Надаль, футболист Роналдо и лыжник Альберто Томба. Тогда Де Мело заняла второе место, уступив в хедз-апе испанскому представителю тенниса.

Всего же за покерным столом Фатима заработала 577 тысяч долларов. Кроме того, девушка активно ведет Instagram, делясь со своими подписчиками яркими снимками. На голландку уже подписано 88 тысяч пользователей.

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