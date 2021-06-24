Через год после Евро: как Андрей Шевченко покорял покер вместе с Роналдо и Надалем (видео)

Легенда Динамо и Милана успешно выступил на благотворительном ивенте, опередив даже профессионального покериста Даниэля Негреану

Андрей Шевченко - большой любитель игры в покер

Одним из первых восточноевропейских спортсменов, которые начали серьезно увлекаться покером, можно смело назвать нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Легенда Динамо привязался к карточной игре в бытность футболиста Милана, поскольку многие его одноклубники тогда проводили свободное время за покером.

Шевченко впервые засветился на крупном ивенте 10 лет назад в киевском клубе "Крещатик". Пятеро лучших игроков масштабного турнира добыли право сразиться с обладателем Золотого мяча за финальным столом, однако сам футболист продержался на нем недолго. Всего через час игры Шевченко выбыл из соревнования.

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Тем не менее самым памятным ивентом в покерной карьере Андрея Николаевича можно назвать благотворительный турнир, который состоялся через год после Евро-2012 и завершения карьеры. Тогда, в 2013 году, в нем приняли участие другой легендарный футболист Роналдо, лыжник Альберто Томба, хоккеистка Фатима Морейро де Мела, теннисист Рафаэль Надаль и один из лучших покеристов в истории Даниэль Негреану. К тому ивенту Шевченко готовил лучший украинский игрок и амбассадор PokerMatch Евгений Качалов. Тренировки дали свой результат.

В одной из раздач Андрей Николаевич с парой "десяток" (ТТ) сумел стеком задавить Надаля, у которого на префлопе выпали АК. А спустя несколько рук Шевченко не поддался на агрессию со стороны Негреану. У украинца на руках были А4, у канадца – АТ. На доску ложатся 4-7-6-7-4, однако уже на терне Даниэль начинает поднимать ставки. Шевченко не испугался и с фулл-хаусом забрал банк.

Ключевая раздача тогда состоялась, когда за столом остались четверо (Томба и Роналдо вылетели первыми). В игру идут Шевченко (пара "восьмерок"), Надаль (две "пятерки) и Негреану (А7). Украинец с крупным стеком решает идти в олл-ин на префлопе и испанец с канадцем ему отвечают. При изначальном раскладе шансы на победу Андрея Николаевича в раздаче составляли 54%, однако флоп (3-J-5) выводит в явные фавориты Надаля.

В итоге тёрн и ривер не усилили руку Шевченко и Негреану. Канадец финиширует четвертым, а украинец – третьим. Чемпионом же стал Надаль, обыгравший в хедз-апе Фатиму. К слову, хоккеистка на траве позже станет профессиональным игроком в покер. По итогам турнира Шевченко выиграл 10 тысяч долларов, которые ушли на благотворительность.