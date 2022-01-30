Спекотна лялечка занудьгувала без хлопця, який поїхав грати до Києва – гарячі фото у купальниках

Дженні Но, яка є дівчиною Бертрана Гроспельє, активно веде Instagram і радує підписників крутими знімками

Чарівна Дженні Но - супутниця покериста Бертрана Гроспельє / Фото: Instagram Дженні Но

Французький гравець Бертран Гроспельє є одним із найкращих покеристів в історії. Гравець очолює французький Money List та входить до ТОП-50 найуспішніших геймерів в історії.

За свою кар'єру ElkY заробив майже 15 мільйонів доларів у "живих" турнірах. Крім того, француз виграв два браслети WSOP з різницею аж у 8 років.

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У покер він прийшов з кіберспорту, де в 00-х був одним із найкращих гравців у StarCraft, виступаючи за теранів у команді eSTRO. Саме в тій сфері Гроспелля і познайомився зі своєю дівчиною Дженні Но.

Красуня є уродженкою Південної Кореї, проте пізніше переїхала до Чехії. Якийсь час пара жила у Франції, на батьківщині Бертрана, а потім осіла в Празі. Не дивно, адже саме це місто вважають столицею покеру Європи.

Сама дівчина рідко світиться у ЗМІ, тому про неї мало що відомо. Дженні є кіберспортсменкою, а також працює на велику стрімінгову платформу. Крім того, Но любить подорожувати світом і грати в карти.

Також красуня активно веде сторінку в Instagram, часто публікуючи спокусливі знімки в мережі. На неї підписано 12,5 тисяч фоловерів.

Особливе місце займають фотографії у купальниках.

До речі, у середині січня Гроспельє приїжджав до Києва. PokerMatch UA Millions , де зіграв у турнірі Leon's Challenge разом із Леоном Цукерником. ElkY зовсім трохи не дотягнув до фіналки – 13 місце.