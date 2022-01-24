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Майже 20 мільйонів призових та візит легенд! Підсумки найбільшої серії турнірів у Premier Palace

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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24 січня, 16:57
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У Києві добігла кінця серія PokerMatch UA Millions, яка подарувала гравцям солідні призові, а також неймовірні емоції та атмосферу
Серія PokerMatch UA Millions подарувала гравцям незабутні емоції
Серія PokerMatch UA Millions подарувала гравцям незабутні емоції / Фото: PokerMatch

Учора в Києві добігла кінця перша найбільша серія 2022 року PokerMatch UA Millions. Організатори провели 10 топових івентів у п'ятизірковому київському готелі Premier Palace.

Спочатку було встановлено загальну гарантію 11 мільйонів гривень, яку досить впевнено було перебито. За всі ці десять днів гравці розіграли аж 19,5 мільйона!

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На серію прибули не лише українські спортсмени, а й гості зі США, Ізраїлю, Норвегії та багатьох інших країн. У результаті два кубки вирушили за кордон. Грузин Генрі Хачапурідзе виграв івент РМ Millions Lets Fight, а білорус Михайло Любашко був сильнішим за всіх у хайролерській події Progressive Heavyweight KO.

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Також серію PokerMatch UA Millions відвідали дві легенди покеру – WSOP Леон Цукерник та Бертран Гроспельє. На честь їхнього приїзду було засновано VIP-івент Leon's Challenge, бай-ін якого становив чималі 150 тисяч гривень

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Попри це в нього було зроблено 33 входи, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 4,5М. Переможцем найдорожчого турніру став досвідчений гравець. Олексій Кравчук, який заробив 1,75 мільйона гривень

Вишенькою серії став Main Event, який разом із стейджами тривав сім днів. 316 входів дозволили учасникам розіграти аж 5,2 мільйона гривень, а переможець визначився лише вчора увечері. Ним став Сергій Попович, що здолав у хедз-апі Михайла Валігуру

Причому у вирішальній роздачі Сергію посміхнувся успіх, адже його АТ переїхали АJ Михайла за рахунок "десятки" на флопі. Щоправда, Попович все одно був фаворитом цієї дуелі через велику перевагу в стеку і зрештою забрав приз – кубок Main Event та 1 мільйон гривень. Трансляцію фіналки можна побачити тут:

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