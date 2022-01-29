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"Засунь собі серветки в зад": стример покер-руму оскандалився під час онлайн-турніру

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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29 січня, 20:26
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Фінтан Ханд транслював свою гру в онлайні на Twitch і в одній із роздач смачно вилаявся на суперника після виграного банку
Фінтан Ханд потрапив у скандал
Фінтан Ханд потрапив у скандал / Фото: Pokernews

Емоції гравців в онлайні найчастіше менш стримані, адже опоненти не побачать вашої реакції. Інша річ, якщо ти ведеш стриму з турніру.

Днями неприємна ситуація трапилася з ірландцем Фінтаном Хандом, який є одним із представників відомого онлайн-руму. Хлопець залетів на турнір із бай-іном 530 доларів і вирішив показати свої дії у прямій трансляції.

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У гравця аж 120 тисяч підписників на Twitch, що робить його одним із найбільших покерних каналів ресурсу. Одна із роздач відзначилася скандальною реакцією Ханда.

Стрімер пішов у олл-ін з AJ і його суперник підтримав із QJ. На терні прилетіла дама і опонент Фінтана відправив йому стікер із серветкою, віртуально пропонуючи йому витерти сльози. Проте на рівері прилетів туз і банк вирушив до ірландця.

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Емоціям Фінтана, який грав у футболці Манчестер Юнайтед, не було меж. Найскромнішою його фразою була "Засунь собі ці серветки в зад". На гравця обрушилася критика за таку нестримність.

На думку багатьох, така поведінка не відповідає статусу представника покер-руму. Реакція компанії наразі невідома. Зазначимо, що Ханд зайняв 6 місце, піднявши чотири тисячі доларів.

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