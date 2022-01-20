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Озброєний бандит напав на казино в Техасі – всіх врятував відважний охоронець

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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20 січня, 12:25
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Злочинець намагався пограбувати найбільший покерний заклад Остіна, проте беззбройний охоронець нейтралізував небезпеку
Трелін Робінсон став героєм казино Legends в Остіні
Трелін Робінсон став героєм казино Legends в Остіні / Фото: breakingdailynews

У грудні минулого року техаське казино Legends потрапило у скандальні хроніки. Тоді у закладі Х'юстона триразовий чемпіон WSOP Сем Фарха побився із суперником за столом і був випертий на вулицю.

Днями ж казино знову нагадало про себе з неприємного боку. У Legends увірвався озброєний бандит із метою обчистити касу. Зловмисник взяв із собою гвинтівку AR-15, проте миттєво отримав відсіч.

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Героєм ситуації став охоронець Треллін Робінсон, який зчепився з озброєним опонентом. Під час бійки пролунало чимало пострілів, проте від них ніхто не постраждав.

Поліціянти швидко приїхали на місце подій та заарештували злочинця. Сам же охоронець відбувся вивихом плеча та кількома подряпинами.

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Не дивно, що після такої події Робінсон став місцевим героєм. Працівники клубу навіть створили краудфандинговий збір коштів на премію охоронцю. Першого ж дня було пожертвувано понад 1500 доларів.

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